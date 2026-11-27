Según relató la periodista Carla Quiroga en La Nación, una sesión de reflexología holística dista mucho de comenzar directamente en la camilla o por los pies. En su crónica tras asistir a un encuentro agotada por el ritmo acelerado de la semana y con una mezcla de escepticismo y ganas de frenar, describió que la consulta arrancó como cualquier encuentro humano: sentadas frente a frente, charlando.

Durante los primeros veinte minutos conversó con Eleonora Biaiñ —directora de la formación en Reflexología Holística Método López Blanco, counselor psicológica y coautora de los libros Salud holística y reflexología y Emociones y trauma— sobre cómo estaba, qué momento atravesaba y cómo sentía el cuerpo. En ese intercambio, Quiroga señaló que casi nunca presenta síntomas físicos ni dolores puntuales, pero advirtió que esa supuesta fortaleza suele esconder una especie de anestesia cotidiana que impide registrar lo que pasa, lo que pesa o incluso lo que se disfruta.

Esa charla inicial permitió desarmar varios prejuicios. Allí quedó claro que la reflexología holística —un abordaje psicocorporal humanístico creado por la licenciada Alicia López Blanco— no funciona como un oráculo mágico ni pretende adivinar o diagnosticar enfermedades leyendo la planta del pie.

Tal como explicó Biaiñ en la consulta, se trata de una terapia natural y complementaria que parte de un principio ancestral presente en medicinas milenarias como la china o la india: en los pies y en las manos existen áreas reflejas que representan órganos, sistemas y partes del organismo. Bajo esa mirada, ambos pies conforman una unidad que refleja a la persona de manera integral: cuerpo, mente, emociones, espíritu y relaciones.

Autorregulación y equilibrio interno

Al combinar el estímulo manual en esas zonas reflejas con técnicas verbales de escucha y acompañamiento, se invita al organismo a desarrollar su propio proceso de homeostasis, es decir, de autorregulación y equilibrio interno. Aunque la ciencia todavía no terminó de mapear el mecanismo exacto de cada punto reflejo, sus efectos fisiológicos están comprobados: mejora la circulación nerviosa y sanguínea, alivia tensiones acumuladas, reduce el estrés y el dolor, fortalece el sistema inmune, ayuda a desbloquear la energía y regula el sistema nervioso autónomo. Más que buscar una cura mágica, actúa como una herramienta de prevención y acompañamiento tanto para procesos físicos —como una lesión o un dolor osteoarticular— como para transitar momentos emocionales complejos o duelos.

Con ese encuadre previo, la sesión continuó en la camilla, acompañada por una música suave y envolvente. Antes de acercarse a los pies —que suelen ser los elegidos porque ofrecen una superficie más amplia, con mayor representación de todo el cuerpo, y están más preservados por pasar el día resguardados dentro del calzado—, Biaiñ se dedicó a acomodar el cuerpo de la paciente.

Reflexologia Foto: Freepik

Preparar el terreno

De acuerdo con el testimonio de la cronista, ese primer contacto resultó clave: con maniobras lentas, suaves y precisas, la especialista fue alineando y soltando el cuerpo desde los omóplatos y la cabeza hasta las piernas, logrando que los hombros cayeran hacia la camilla y la columna dejara de sostenerse en alerta para que la mente cediera el control.

Recién entonces comenzó el trabajo en los pies mediante un contacto firme, profundo y respetuoso, recorriendo distintas áreas en función de lo conversado en los primeros veinte minutos. Sin dolor ni maniobras bruscas, la presión justa fue destrabando capas de tensión silenciosa hasta inducir una relajación tan profunda que Quiroga perdió la noción del tiempo y se quedó dormida. Al despertar, describió una sensación distinta a la de una siesta común: el cuerpo liviano, presente y sin pesadez mental. Según suele señalar Biaiñ sobre quienes sostienen esta práctica, el trabajo apunta a ampliar la percepción de las propias sensaciones, emociones y necesidades para volver a conectar con lo que cada persona quiere y cómo habita el presente.

Al finalizar la consulta, la paciente recibió herramientas prácticas de autorreflexología para aplicar en la rutina diaria: ejercicios simples de movilización de las articulaciones de las manos, trabajo suave sobre la zona refleja de la cadera, pequeñas tracciones y círculos en los dedos o estímulo de puntos vinculados a las cervicales y los hombros frente a la carga cotidiana.

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Biaiñ precisó además que, para alcanzar un trabajo más profundo, la propuesta consiste en un tratamiento de ocho sesiones ininterrumpidas, una vez por semana. “Así se logra un tratamiento más holístico e integral”, explicó la especialista, al aclarar que la práctica va mucho más allá de una experiencia relajante. “Viene gente que está atravesando duelos, algún síntoma físico, un dolor, una rehabilitación entre otras patologías”, agregó.

Como cierre de su experiencia, Quiroga destacó que se retiró sin diagnósticos grandilocuentes ni promesas milagrosas, pero con la sensación de haber descansado de verdad tras una instancia de escucha y presencia que le dejó un aprendizaje concreto: el cuerpo siempre está hablando y solo hace falta hacer algo de silencio para volver a escucharlo.