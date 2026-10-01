Primavera en Uruguay: por qué los días lindos también despiertan ansiedad, según la psicología

El inicio de la primavera en Uruguay trae consigo el estiramiento de las tardes, la rambla concurrida y un mandato implícito en la atmósfera: es momento de estar feliz, salir y disfrutar del clima. Sin embargo, para muchas personas, el resplandor de los primeros días lindos no trae calma, sino una inexplicable sensación de inquietud, agobio o taquicardia.

Lejos de ser una contradicción insólita, la psicología y la neurobiología reconocen este fenómeno desde hace tiempo. La transición estacional afecta directamente la química cerebral y la dinámica social, desencadenando procesos de ansiedad que suelen ser invisibilizados por el discurso dominante del "buen tiempo".

La neurobiología del cambio: desajustes en el reloj biológico

El impacto de la primavera en la salud mental no es una mera percepción subjetiva; tiene un correlato orgánico directo. La Lic. Mariana Pérez, psicóloga clínica especializada en trastornos del estado de ánimo, explica que el incremento repentino de horas de luz solar altera la producción de neurotransmisores clave.

"Durante el invierno, el cuerpo se habitúa a niveles más altos de melatonina, la hormona del sueño. Con el aumento abrupto de la radiación solar en primavera, el cerebro reduce la melatonina y eleva rápidamente la serotonina y el cortisol", señala Pérez. "En personas con cierta vulnerabilidad del sistema nervioso, este 'choc' de activación biológica no se traduce en energía positiva, sino en una hiperactivación que el cuerpo interpreta como alerta o ansiedad."

A este fenómeno se le conoce técnicamente dentro del espectro del Trastorno Afectivo Estacional (TAE) de patrón estival o primaveral. A diferencia del invierno —asociado a la letargia y la tristeza—, la primavera suele gatillar síntomas como agitación, insomnio, irritabilidad y angustia difusa.

La presión del "mandato primaveral" y la comparación social

Más allá de los factores fisiológicos, la psicología cognitiva pone el foco en el componente socioambiental. La llegada del calor suele marcar el reinicio de las actividades al aire libre, las reuniones sociales y la exposición corporal, lo que genera una brecha entre las expectativas del entorno y el estado interno del individuo.

La Lic. Pérez destaca el impacto de la presión contextual: "Existe una suerte de dictadura del bienestar cuando sale el sol. El entorno exige alegría y dinamismo, y cuando la persona no se siente en sintonía con ese entusiasmo generalizado, aparece la culpa. La mente interpreta que 'algo anda mal en mí porque todos disfrutan y yo no', lo que amplifica los síntomas ansiosos".

Jóvenes toman un helado al aire libre. Foto: Freepik.

A esto se suma la incomodidad frente al cambio de rutina. En la sociedad uruguaya, la primavera marca el inicio de la recta final del año —un período habitualmente cargado de exigencias laborales, académicas y balances personales—, lo que acelera los niveles de estrés.

¿Qué dice esta reacción sobre la personalidad?

Sentir ansiedad ante la llegada de los días lindos no implica una patología grave, pero sí ofrece pistas valiosas sobre los rasgos de personalidad y los mecanismos de adaptación de cada individuo:



Alta sensibilidad sensorial e intrapersonal: Las personas con alta sensibilidad (PAS) o sistemas nerviosos más reactivos perciben con mayor intensidad las variaciones ambientales (temperatura, luz, humedad) y requieren más tiempo para procesar los cambios de ritmo.

Las personas con alta sensibilidad (PAS) o sistemas nerviosos más reactivos perciben con mayor intensidad las variaciones ambientales (temperatura, luz, humedad) y requieren más tiempo para procesar los cambios de ritmo. Tendencia al perfeccionismo y al control: Aquellos que necesitan mantener una rutina estructurada suelen experimentar incomodidad ante la impredecibilidad y la mayor demanda de interacción social que trae la temporada cálida.

Aquellos que necesitan mantener una rutina estructurada suelen experimentar incomodidad ante la impredecibilidad y la mayor demanda de interacción social que trae la temporada cálida. Introversión marcada: Para las personalidades introvertidas, la intensificación de la vida social exterior supone un gasto de energía considerable, desencadenando ansiedad de anticipación frente a compromisos no deseados.

Para las personalidades introvertidas, la intensificación de la vida social exterior supone un gasto de energía considerable, desencadenando ansiedad de anticipación frente a compromisos no deseados. Riesgo de autocritica elevada: Revela una propensión a juzgar severamente los propios procesos emocionales, supeditando el bienestar interno al cumplimiento de expectativas externas.

Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Rio de la Plata, pesca deportiva, ND 20251104, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Estrategias para transitar la transición estacional

Los especialistas coinciden en que la clave para mitigar la ansiedad primaveral radica en validar las propias emociones y respetar los tiempos de adaptación del organismo:



Regular la exposición a la luz: Evitar cambios bruscos en las rutinas de sueño y mantener horarios constantes para dormir y despertar. Desactivar la obligación de socializar: Aceptar que no es necesario sumarse a cada propuesta al aire libre si el cuerpo exige descanso o soledad. Pausar la autocrítica: Entender la ansiedad como una respuesta adaptativa temporal del sistema nervioso frente a una transición del entorno. Consultar a un profesional: Si la incomodidad interfiere de forma significativa con la vida cotidiana, el descanso o el rendimiento, es recomendable buscar apoyo en terapia psicológica.

La primavera no afecta a todos por igual. Reconocer que la luz del sol también puede proyectar sombras emocionales es el primer paso para habitar la nueva estación con mayor empatía hacia uno mismo.