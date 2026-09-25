Primavera y pelusas en Montevideo: por qué aparecen y cómo evitar las molestias que pueden causar

Setiembre anuncia la llegada de la primavera y, con ella, un fenómeno característico de Montevideo: la conocida “pelusa” de los plátanos.

Los filamentos blanquecinos se acumulan en las veredas, son arrastrados por el viento y también pueden ingresar a las viviendas.

La presencia de estos árboles en la capital no es casual. Hacia 1891, Montevideo comenzó a plantar masivamente plátanos (Platanus × acerifolia), en línea con modelos urbanos europeos, especialmente franceses. Su rápido crecimiento, la sombra que proporcionan y su tolerancia a la poda y a las condiciones propias del entorno urbano fueron algunos de los motivos de su elección.

La contracara de esta presencia en las calles aparece durante la primavera. Cuando florecen, los plátanos liberan miles de semillas recubiertas de filamentos que pueden desplazarse con el viento.

Semillas de Platanos de sombra acumulados en las calles de la ciudad de Montevideo durante la primavera, ND 20251013, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según explicó Ana Mieres, directora técnica de UCM Falck, la pelusa puede actuar como un irritante mecánico sobre las mucosas nasal y ocular. Además, las semillas pueden transportar polen y desencadenar reacciones alérgicas en personas predispuestas.

Los síntomas pueden incluir irritación, rinitis, lagrimeo y episodios asmáticos. La intensidad de las molestias depende de cada persona y quienes tienen antecedentes de atopia pueden reaccionar con mayor intensidad. Si los síntomas interfieren con la vida cotidiana, Mieres recomienda consultar a un médico.

El recambio de árboles en Montevideo

La presencia de plátanos también plantea otros desafíos para la ciudad. La Intendencia de Montevideo reconoce sus beneficios, entre ellos la capacidad de filtrar contaminantes y reducir la temperatura, pero también señala problemas como los daños que sus raíces pueden ocasionar en veredas y cañerías.

Por este motivo, la comuna lleva adelante un plan de recambio a largo plazo. Los plátanos no serán eliminados de forma intencional, pero serán sustituidos gradualmente por otras especies a medida que se deterioren.

En algunas zonas también se han comenzado a probar especies como el Platanus occidentalis, que produce menos flores y, por lo tanto, menos pelusa. Dentro de esta estrategia, la Intendencia prioriza además la plantación de especies nativas.

Qué hacer para reducir las molestias

Durante esta época, algunas medidas pueden ayudar a disminuir el contacto con las partículas. Mieres recomienda utilizar lentes envolventes para proteger los ojos y recurrir al tapabocas en jornadas de viento o durante la actividad física al aire libre, cuando la exposición puede ser mayor.

En el caso de las personas que presentan alergias, los antihistamínicos pueden utilizarse bajo indicación médica. La especialista señala que tomarlos incluso antes de la aparición de los primeros síntomas puede ayudar a prevenir crisis más severas y mantener controlados los episodios de alergia.

Semillas de Platanos de sombra acumulados en las calles de la ciudad de Montevideo durante la primavera, ND 20251013, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Al regresar a casa, lavarse la cara y el cabello ayuda a eliminar las partículas acumuladas durante el día y a reducir la presencia de alérgenos dentro del hogar.

También se recomienda mantener las ventanas cerradas durante los días secos y ventosos y elegir para ventilar aquellos momentos en los que la concentración de polen sea más baja.

Ante síntomas persistentes, la recomendación es consultar tempranamente con un profesional de la salud para recibir una evaluación y, si corresponde, el tratamiento adecuado.