Por qué tener pocos amigos y evitar reuniones constantes no significa ser antisocial, según la psicología

Mientras el modelo social suele asociar una vida plena con agendas cargadas de encuentros y una red amplia de amistades, especialistas en psicología sostienen que muchas personas adultas encuentran bienestar justamente en lo contrario: pocos vínculos, profundos y elegidos con cuidado. Para estos perfiles, la soledad no representa aislamiento ni incapacidad para relacionarse, sino una forma consciente de administrar la energía emocional y evitar el desgaste que producen ciertas interacciones superficiales.

Lejos de la idea de “antisocialidad”, los expertos explican que hay adultos que funcionan mejor reservando tiempo y atención para relaciones íntimas, como parejas, familiares cercanos o amistades de larga trayectoria. En cambio, las conversaciones de compromiso, las reuniones constantes o la necesidad de socializar de manera permanente pueden convertirse en una fuente de agotamiento mental más que de disfrute.

La psicología diferencia este comportamiento del trastorno antisocial. Mientras este último implica dificultades para respetar normas y derechos ajenos, quienes eligen círculos pequeños suelen priorizar el autocuidado y la estabilidad emocional. En muchos casos, se trata de personas plenamente funcionales en el trabajo y en la vida cotidiana, pero que prefieren limitar el intercambio social a espacios que perciben como genuinos.

Autores como la investigadora Susan Cain señalan que la cultura contemporánea tiende a sobrevalorar la extroversión, dejando en segundo plano otras formas de habitar los vínculos. En la misma línea, las teorías de Carl Jung plantean que algunas personas orientan naturalmente su energía hacia el mundo interior y necesitan momentos de introspección para recuperar equilibrio.

Hombre meditando. Foto: Pexels.

Desde esta perspectiva, pasar tiempo a solas puede convertirse en una herramienta de regulación emocional. Actividades como caminar, leer, reflexionar o simplemente permanecer en silencio funcionan para muchas personas como espacios de descanso mental frente a la sobreestimulación cotidiana.

Los especialistas también advierten sobre la presión cultural que recae sobre quienes prefieren dinámicas sociales más reducidas. En contextos donde se espera disponibilidad constante, sociabilidad permanente y participación continua, quienes eligen la soledad suelen ser vistos como distantes o poco integrados, aunque no necesariamente exista malestar detrás de esa decisión.

La tendencia, afirman, apunta a reconsiderar la idea de éxito social. Más que acumular contactos o sostener vínculos por obligación, muchas personas adultas priorizan relaciones auténticas, profundas y emocionalmente sostenibles. En ese esquema, la calidad del vínculo pesa más que la cantidad de personas alrededor.

Con base en El Tiempo/GDA