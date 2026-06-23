La psicología revela qué esconde el comportamiento de quienes miran las redes pero no suben contenidos

En las redes sociales, donde publicar parece la norma, crece un nuevo perfil que observa, reacciona y sigue cuentas sin subir fotos, historias ni estados. El comportamiento de las personas que cuentan con estas características ya tiene nombre: el zero posting (posteo cero).

En la psicología se explica que el zero posting se manifiesta en una forma de habitar plataformas sin exponerse, que suele confundirse con apatía o falta de vida social. Algo indiscutido en esta postura y que no es menor en una era donde hay altos niveles de exposición es que es una manera de proteger la intimidad y reducir la dependencia de la aprobación ajena.

El significado del zero posting en psicología y su vínculo con la validación externa

En la psicología se estudia a los usuarios que aplican el zero posting en su rutina como personas que se conducen con criterios propios y no acomodan su conducta a una audiencia digital. Al dejar de actuar para los demás, hay una mayor libertad para manejarse con los valores personales, despojados de cualquier valoración externa.

Mirar sin publicar, además, no implica desinterés por el vínculo social. Muchas veces se trata de un uso más selectivo donde las personas quieren estar informadas, seguir a amistades o temas de interés, pero también quieren limitar su rastro personal en línea. De este modo, la ausencia de posteos puede responder a una elección que prioriza privacidad en redes sociales y control sobre qué aspectos de la vida quedan visibles.

Pantalla de inicio de Instagram. Foto: Canva

Madurez afectiva que simboliza el silencio digital

La psicóloga Olga Albaladejo ha señalado que, detrás de la decisión de no publicar, pueden aparecer habilidades concretas como una mejor toma de decisiones, cuidado de la intimidad y establecimiento de límites. En su pensamiento, distingue un uso consciente de las plataformas, más cercano a la elección que a la inercia.

Pero el mismo comportamiento puede tener matices menos visibles. Albaladejo también ha apuntado que algunas personas con silencio digital presentan mayor sensibilidad emocional. Dudan antes de mostrarse y anticipan críticas o burlas. En esos casos, no publicar no es solo una preferencia por la privacidad, sino una forma de evitar exposición y evaluación social. Estos últimos aspectos no son exclusivos de internet, sino que son situaciones que pueden venir gestadas del entorno.