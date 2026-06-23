Arthur Brooks, profesor de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”

Arthur Brooks, profesor de Harvard especializado en el estudio de la felicidad, afirmó en un video difundido en sus redes sociales que las personas más felices son aquellas que no dejan de aprender. Ubica a la curiosidad como motor emocional y el interés como una emoción positiva clave. El interés despierta circuitos neuronales que sostienen el bienestar en la rutina.

La búsqueda de la felicidad suele asociarse al éxito profesional, las relaciones personales o la estabilidad económica. Brooks propone que no se trata de alcanzar ciertas metas puntuales sino de un aprendizaje constante. En su cuenta de Instagram, el académico sintetizó: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”.

La afirmación indica que no se debe estudiar por obligación ni por responder a exigencias externas. Sino que el ánimo de estudio debe provenir de una curiosidad genuina por comprender el entorno: “Lo hacen no por obligación, sino por curiosidad”, planteó Brooks, al vincular la curiosidad con un mejor bienestar emocional.

El impacto del interés intelectual en el cerebro, según Arthur Brooks

Brooks explica que el interés es el puente entre aprender y sentirse mejor. Gracias a esta curiosidad, se genera una emoción positiva básica mucho más importante de lo que se cree. En esta lógica, el interés no es una mera motivación ni un pasatiempo sino que tiene una función crucial en el plano emocional que sostiene la atención, empuja a explorar y puede elevar la percepción de alegría y satisfacción.

Cuando una persona alimenta la curiosidad a través de la lectura crece el entusiasmo y se reduce la apatía asociada a la rutina. Ese movimiento impacta directamente en la sensación que se puede experimentar de felicidad, sin necesidad de grandes cambios externos.

Por qué los títulos universitarios no garantizan la plenitud y cómo evitar la apatía diaria

Brooks también marca una diferencia entre el aprendizaje como actitud y el recorrido académico formal. De nada sirve sumar diplomas si no existe un ánimo de apertura intelectual activa. En esa línea, su idea desplaza la discusión desde la acumulación de títulos universitarios hacia el modo en que cada persona se relaciona con lo que desconoce y con lo que todavía puede descubrir.

El aprendizaje, adiciona, se puede estimular con acciones concretas, sin convertir la vida en una agenda de obligaciones. Además de los libros, propone escuchar podcasts, aprender nuevas habilidades o visitar lugares desconocidos como formas de explorar ideas nuevas y observar el entorno con atención.