Qué preguntarte para saber si sos adicto al celular o a las redes sociales, según la psicología

Hay personas que revisan el celular antes incluso de abrir bien los ojos. Otras se prometen “cinco minutos más” en Instagram o TikTok y, cuando levantan la vista, pasó casi una hora. También están quienes sienten ansiedad si salen de casa sin el teléfono, quienes chequean notificaciones en medio de una conversación o quienes terminan el día agotados, pero aun así no pueden dejar de scrollear. Pero, ¿en qué momento el uso cotidiano pasa a ser un problema?

La psicología no habla necesariamente de una “adicción” al celular o a las redes sociales en el mismo sentido en que se habla de una adicción a sustancias, y hoy el uso problemático de redes no figura como un diagnóstico formal en los manuales psiquiátricos. Pero eso no significa que no pueda generar malestar real. Los especialistas prefieren hablar de uso problemático, uso compulsivo o conducta adictiva cuando la relación con el dispositivo empieza a salirse de control, genera angustia y afecta el descanso, el trabajo, el estudio, los vínculos o la capacidad de estar presente.

La primera trampa es creer que el problema se mide únicamente en tiempo. Pasar muchas horas con el celular no siempre significa que haya una adicción: una persona puede trabajar con el teléfono, estudiar, usarlo para leer o hablar con su familia que vive lejos. Lo importante, desde la psicología, no es solo cuánto se usa, sino cómo, para qué y qué costo tiene ese uso.

La señal de alarma aparece cuando el celular deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en una respuesta automática para casi todo: aburrimiento, ansiedad, soledad, frustración, incomodidad, cansancio o tristeza. Es decir, cuando ya no se lo usa solamente porque “sirve”, sino porque se volvió la vía más rápida para no sentir, distraerse o buscar alivio. En esos casos, el problema no es la tecnología en sí, sino el vínculo que se arma con ella.

Foto: Freepik.

Una forma útil de pensarlo es con preguntas simples. No para etiquetarse a la ligera, sino para observar hábitos. Algunas de las más importantes son:



¿Agarro el celular de manera automática, incluso cuando no lo necesito?

de manera automática, incluso cuando no lo necesito? ¿Me cuesta parar de usarlo, aunque me haya propuesto hacerlo?

¿Siento ansiedad, irritación o inquietud cuando no tengo el teléfono cerca o no puedo entrar a redes?

¿Uso el celular para evitar emociones incómodas o para “anestesiarme” después de un mal día?

incómodas o para “anestesiarme” después de un mal día? ¿Pierdo la noción del tiempo cuando empiezo a scrollear?

¿Mi uso del celular está afectando el sueño, la concentración, el trabajo, el estudio o mis vínculos?

está afectando el sueño, la concentración, el trabajo, el estudio o mis vínculos? ¿Alguien cercano me dijo que le preocupa cuánto uso el teléfono o las redes?

Señales de que el uso del celular puede haberse vuelto problemático

Si lo primero que hacés al despertarte es revisar notificaciones, mensajes o redes, y lo último antes de dormir también es mirar la pantalla, hay un dato a observar. Además, usar redes o scrollear de noche puede empeorar el sueño, no solo por la luz de la pantalla, sino porque activa el cerebro en un momento en que debería empezar a desacelerar. El resultado suele ser acostarse tarde, dormir peor y despertarse más cansado.

Una de las marcas clásicas de los comportamientos adictivos o compulsivos es la dificultad para poner un límite y sostenerlo. Si te decís “voy a entrar cinco minutos” y terminás una hora después; si abrís una red “sin pensar” cada vez que hay una pausa; o si varias veces intentaste bajar el uso y no pudiste, eso también es una señal.

A su vez, si cada vez que estás incómodo, ansioso, triste, enojado, solo o agotado recurrís al teléfono para escapar de lo que sentís, el dispositivo empieza a ocupar una función emocional demasiado grande. En esos casos, el alivio suele ser inmediato, pero corto. La red distrae, anestesia o entretiene por un rato, pero no resuelve el malestar de fondo. Y a veces, incluso, lo empeora: después, la persona puede sentirse más vacía, culpable o nerviosa que antes.

Otra pregunta clave es cuánto interfiere el celular en la vida real. ¿Te cuesta concentrarte porque revisás notificaciones todo el tiempo? ¿Dejás tareas a medias para entrar a redes? ¿Mirás el teléfono mientras hablás con alguien, comés o ves una película? ¿Sentís que ya no podés sostener un rato de espera sin sacar el celular del bolsillo? La interferencia cotidiana es un criterio importante.

Personas reunidas usan el celular. Foto: Freepik.

Por qué cuesta tanto soltar el celular

Parte de la respuesta está en cómo están diseñadas las plataformas. Las redes sociales, las notificaciones, los videos cortos y el scroll infinito no son casuales: buscan captar atención, prolongar el tiempo de uso y generar recompensas rápidas. Un like, un mensaje, un video gracioso o una novedad activan circuitos de recompensa en el cerebro y hacen que uno quiera volver una y otra vez.

Pero no todo se explica por el diseño. También influyen factores personales: la necesidad de distracción, el miedo a perderse algo, la comparación constante, el estrés, la soledad, la ansiedad o la dificultad para tolerar el silencio y el aburrimiento. El celular, en ese sentido, no inventa el malestar, pero muchas veces se convierte en la forma más inmediata de taparlo.

Aunque en el lenguaje cotidiano se diga “soy adicto al celular”, no siempre conviene usar esa etiqueta a la ligera. Quizás la pregunta más útil no sea ¿soy adicto, sí o no?, sino ¿mi relación con el celular me está haciendo bien o me está quitando algo importante? Si la respuesta es que te roba sueño, concentración, calma, tiempo con otros o capacidad de disfrutar sin pantalla, ya hay material suficiente para revisar el vínculo.