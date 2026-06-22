Por qué elegimos usar ropa negra y qué dice sobre las emociones según los especialistas

Pocas elecciones estéticas son tan universales como la ropa negra. Está presente en oficinas, eventos sociales, escenarios, pasarelas y también en el día a día de quienes encuentran en este color una solución práctica para vestirse. Aunque muchas veces la preferencia responde simplemente a cuestiones de gusto, especialistas en psicología sostienen que la elección de determinados colores puede ofrecer pistas sobre la imagen que una persona busca proyectar.

La denominada psicología del color estudia cómo las tonalidades influyen en las emociones, las percepciones y las formas de comunicación. Desde esta perspectiva, la ropa no solo cumple una función estética o utilitaria, sino que también transmite mensajes sobre cómo queremos ser percibidos por los demás.

En el caso del negro, una de las asociaciones más frecuentes es la de seguridad. Especialistas señalan que las personas que recurren habitualmente a colores oscuros suelen encontrar en ellos una sensación de estabilidad, control y protección emocional. La sobriedad del negro transmite orden y estructura, características que pueden resultar especialmente atractivas para quienes se sienten incómodos en contextos imprevisibles o demasiado caóticos.

Para algunas personas, además, vestir de negro funciona como una especie de barrera simbólica frente al entorno. No se trata necesariamente de ocultarse, sino de generar una sensación subjetiva de resguardo que permita afrontar situaciones sociales o laborales con mayor confianza.

Otra interpretación habitual vincula esta preferencia con la discreción. El negro permite pasar relativamente desapercibido y evita que la vestimenta se convierta en el centro de atención. Por esa razón, algunas personas lo eligen cuando desean proyectar una imagen más reservada o cuando atraviesan períodos de cambios, inseguridades o exposición emocional.

Hombre viste ropa negra. Foto: Freepik.

Sin embargo, reducir el significado del negro a la introspección sería simplificar demasiado el fenómeno. En numerosas culturas este color también está asociado al poder, la elegancia y la autoridad. Diversos estudios sobre percepción visual han encontrado que las personas suelen relacionar la ropa negra con atributos como la inteligencia, el liderazgo, la confianza y el profesionalismo.

Esa asociación ayuda a explicar por qué es un color tan presente en ámbitos corporativos, ceremonias formales y profesiones donde la credibilidad juega un papel importante. También explica por qué muchas figuras públicas han convertido prendas negras en parte de su identidad visual.

Los especialistas advierten, de todos modos, que no existe una interpretación universal. El mismo color puede tener significados muy distintos según la historia personal, el contexto cultural o el momento vital de cada individuo.

Históricamente, el negro también ha estado vinculado al duelo y la tristeza en numerosas sociedades. Sin embargo, elegir vestir de negro no implica necesariamente atravesar un estado emocional negativo. En la mayoría de los casos responde simplemente a preferencias estéticas, comodidad o practicidad.

La clave, según los psicólogos, está en observar el contexto. Cuando la elección forma parte de un estilo personal consciente, difícilmente refleje un problema emocional. Distinto sería si el uso constante del negro estuviera acompañado por una necesidad persistente de invisibilizarse, aislarse o evitar el contacto con los demás. En esos casos, la vestimenta podría constituir una manifestación más de emociones que merecen ser exploradas.

Más allá de las interpretaciones posibles, la popularidad del negro parece explicarse por una combinación de factores: combina con casi todo, atraviesa modas y tendencias, proyecta sobriedad y permite adaptarse a contextos muy diferentes. Quizás por eso, más que un simple color, se ha convertido en una de las elecciones más habituales y duraderas dentro del guardarropa contemporáneo.

Con base en La Nación/GDA