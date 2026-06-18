Ver el Mundial acompañado mejora el bienestar: qué dice la psicología sobre festejar (y sufrir) en grupo

El gol se grita más fuerte cuando hay alguien al lado. El empate duele menos cuando se comparte. Y la ansiedad previa a un partido decisivo parece más llevadera cuando se vive rodeado de otros. Aunque el fútbol suele analizarse desde lo deportivo, la psicología muestra la necesidad humana de experimentar las emociones en compañía.

Después del empate de Uruguay frente a Arabia Saudita en el debut mundialista, la expectativa quedó puesta en el encuentro del próximo domingo contra Cabo Verde. Mientras crecen los nervios, muchos uruguayos ya hacen planes para ver el partido en familia, con amigos o en espacios públicos. Y no es casualidad: compartir estos eventos puede tener efectos positivos sobre el bienestar emocional.

Los seres humanos somos criaturas sociales. Desde una perspectiva evolutiva, pertenecer a un grupo aumentaba las posibilidades de supervivencia, y nuestro cerebro sigue respondiendo positivamente a las experiencias compartidas. Por eso, cuando vemos un partido acompañados, reforzamos vínculos, construimos recuerdos colectivos y sentimos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos.

La psicología social llama a esto identidad colectiva. Durante un Mundial, millones de personas se reconocen como integrantes de un mismo grupo —en este caso, la selección uruguaya y todo lo que representa— y experimentan emociones sincronizadas.

Es la razón por la que un gol puede generar abrazos entre desconocidos o por la que una plaza llena de hinchas parece respirar al mismo ritmo durante los minutos finales de un encuentro.

Amigas emocionadas miran un partido de fútbol por la televisión. Foto: Magnific.

Otro fenómeno bien conocido es el contagio emocional. Las emociones no permanecen encerradas dentro de cada individuo: se transmiten. Cuando alguien sonríe, celebra o se entusiasma, aumenta la probabilidad de que quienes lo rodean experimenten sentimientos similares. Lo mismo ocurre con la tensión o la preocupación.

Durante un partido, este contagio emocional contribuye a que la experiencia sea más intensa. Las celebraciones parecen más eufóricas y los momentos difíciles más llevaderos porque se viven colectivamente. De hecho, estudios han mostrado que compartir emociones positivas con otras personas aumenta su intensidad y prolonga su efecto en el tiempo.

Sufrir acompañado también ayuda

Aunque solemos pensar en los festejos, la psicología señala que compartir emociones negativas puede ser igual de importante. La decepción tras un resultado inesperado, la frustración por una jugada perdida o los nervios previos a un partido clave suelen resultar más fáciles de procesar cuando se expresan en compañía.

Hablar de lo que sentimos, comentar el partido o simplemente escuchar que otros están pasando por lo mismo genera validación emocional. En otras palabras, nos recuerda que no estamos solos.



Hinchas de Uruguay durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026.



Foto: EFE

Por eso, después de una derrota o de un empate que deja sabor amargo, muchas personas sienten la necesidad de reunirse, comentar lo ocurrido o intercambiar mensajes en grupos de WhatsApp.

En una época marcada por el individualismo y la hiperconexión digital, los grandes eventos deportivos funcionan como raros momentos de sincronía social. Durante noventa minutos, personas de distintas edades, profesiones e ideologías comparten una misma conversación, una misma expectativa y un mismo objetivo. No se trata solo de fútbol, sino de conexión humana.