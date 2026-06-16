Una invitación a mirar hacia adentro: Fanny Berger dará una charla sobre las creencias que condicionan la vida

En un mundo donde gran parte de las conversaciones sobre bienestar suelen centrarse en los conflictos con los demás, las dificultades en los vínculos o los problemas que llegan desde el entorno, la psicóloga Fanny Berger propone una mirada diferente: detenerse a observar qué ocurre dentro de cada uno.

Con ese objetivo, el próximo jueves 18 de junio desde las 18.30 horas brindará la charla “¿Qué pienso sobre mí? Las creencias que condicionan tu vida”, en Plaza Café, ubicado en Jackson 885, en Parque Rodó.

La propuesta invita a reflexionar sobre aquellas creencias profundas que muchas veces operan de forma silenciosa y terminan influyendo en las emociones, las decisiones y la manera de relacionarse con el mundo. Según Berger, columnista de Bienestar, son ideas que suelen instalarse tempranamente y que, sin que la persona lo advierta, pueden convertirse en una fuente constante de sufrimiento.

Entre ellas aparece la necesidad de ser querido y aprobado por todos. Una exigencia imposible de cumplir que lleva a muchas personas a sentirse mal cuando no reciben reconocimiento o cuando descubren que no generan simpatía en determinados ámbitos. También se encuentran las creencias asociadas al rendimiento y la perfección, como la idea de que una persona solo tiene valor si se destaca en todo lo que hace.

“Es imposible ser talentoso en todas las áreas de la vida. Cada uno tiene fortalezas y limitaciones. Sin embargo, muchas personas siguen evaluándose con criterios de perfección que terminan afectando su autoestima”, plantea Berger.

Las ideas que nos gobiernan sin darnos cuenta

Otro de los temas que abordará durante el encuentro son las llamadas ideas catastróficas: aquellas interpretaciones extremas que aparecen cuando algo no sale como se esperaba y que llevan a pensar que un error o una dificultad representan una tragedia o una prueba de incapacidad personal.

La charla también pondrá sobre la mesa una cuestión central: hasta qué punto el sufrimiento depende exclusivamente de factores externos. Si bien existen situaciones dolorosas que nadie puede evitar, Berger sostiene que la forma en que cada persona interpreta esos acontecimientos y la actitud que adopta frente a ellos tienen un papel decisivo.

La actividad buscará que los asistentes puedan preguntarse qué piensan realmente de sí mismos, cuáles son las creencias que los acompañan desde hace años y de qué manera esas ideas condicionan su vida cotidiana.

Hombre pensativo reflexiona sentado en el sofá. Foto: Freepik.

Un espacio participativo

Fiel a su estilo, Berger adelanta que la instancia no será una exposición extensa ni exclusivamente teórica. La propuesta apunta a generar un espacio dinámico, con intercambio y participación del público.

Por eso, tras una introducción conceptual, se abrirá un amplio espacio de preguntas y respuestas, con el propósito de que cada participante pueda vincular los temas planteados con sus propias experiencias.

La actividad es gratuita, aunque debido a la capacidad del lugar se solicita reservar previamente. Las inscripciones se realizan a través del WhatsApp 097 551 174.