La cuenta matemática escolar de tres signos que parece fácil pero pocos la logran resolver

Con cada vez más tiempo de exposición de pantallas, se suelen dejar las fórmulas o razonamientos matemáticos directamente a la función de la calculadora en el celular u otros dispositivos que se tengan al alcance. Esto hace que se deje de realizar el proceso lógico mental de las cuentas matemáticas típicas de escuela, generando olvido o desconcierto sobre su forma de resolución.

La cuenta 100 – 50 ÷ 5 × 2 está generando polémica en las redes sociales e internet, ya que parece una fórmula sencilla, pero son muy pocos los que logran resolverla en un primer intento. Es así que se pone en evidencia el exceso de tareas que se le deriva a las máquinas, al punto que una ecuación tan sencilla genera confusión.

En la educación primaria y secundaria se hace mucho hincapié en que los alumnos comprendan el orden en que deben solucionarse las ecuaciones matemáticas simples. La justificación es sencilla: la matemática es la base y parte intrínseca de muchas otras ramas del conocimiento. Ergo, conocer el mecanismo resolutivo de las cuestiones más simples en la matemática, genera una configuración mental que permite expandir el saber en otras áreas.

¿Cómo surge la confusión a la hora de resolver la ecuación matemática?

El error principal en el que incurren las personas está en resolver la cuenta de izquierda a derecha, sin realizar la separación de factores: un principio fundamental en las matemáticas. Esta separación se basa en un orden de prioridad entre división, multiplicación y resta. Por lo tanto, el problema no está en los números, sino en el orden correcto de las operaciones.

Lo que parece el desarrollo "lógico" o "inmediato", es lo que termina haciendo que las personas se equivoquen, ya que suelen empezar restando 100 – 50, pero ese no es el primer paso. Antes de sumar o restar, hay que ejecutar la separación de factores correspondiente, que implica primero resolver las divisiones y multiplicaciones presentes en la cuenta matemática.

La regla de oro de las operaciones combinadas

En una operación combinada, que incluye la interacción entre adición, sustracción, división o multiplicación, primero se resuelven paréntesis (si los hay). Después potencias o raíces, luego multiplicaciones y divisiones y al final de todo, las sumas y restas.

Resolución de la ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 en la calculadora. Foto: Canva

En esta cuenta no hay paréntesis. Por lo tanto, siguiendo el orden de los lineamientos básicos para la resolución de cuentas matemáticas, lo primero a resolver es: 50 ÷ 5 × 2, antes de hacer la resta. Cuando la división y multiplicación aparecen de corrido, se resuelven en orden de izquierda a derecha.

Paso a paso de la ecuación viral

Partiendo de la ecuación original 100 – 50 ÷ 5 × 2, los pasos a seguir son:



Dividir 50 ÷ 5 = 10 Multiplicar ese resultado y continuar con la ecuación: 10 × 2 = 20 Tomar el resultado y restar el primer factor: 100 – 20 = 80

El resultado correcto es 80. Si no se sigue este orden, la respuesta cambia. Por ejemplo: si alguien empieza con 100 – 50, se rompe la jerarquía de operaciones y el resultado será incorrecto (aunque de un número entero, ya que no hay variables en la ecuación).