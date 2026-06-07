Volver a nacer tras un accidente: cómo la ciencia y la empatía reconstruyen la vida de los trabajadores uruguayos

Para Rosa Pereira, el quiebre de su rutina ocurrió en cuestión de segundos. Hasta el 3 de octubre de 2024, llevaba más de una década trabajando en el depósito de una empresa de repuestos automotrices, un empleo con altas exigencias físicas. Aquella tarde, al apoyarse en el montacargas para reubicar mercadería, la estructura cedió y cayó al vacío desde cuatro metros de altura. “No recuerdo qué pasó entre medio. Solo sé que abrí los ojos y estaba tendida en el piso. Pero lo primero que pensé fue: ‘¡Estoy viva!’”, relata ahora.

Para Osvaldo Silveira, el tiempo se detuvo de forma violenta el 12 de enero de 2023. Mientras limpiaba la máquina donde habitualmente procesaba y prensaba hortalizas, introdujo su mano derecha sin advertir que el equipo continuaba encendido. Permaneció atrapado casi dos horas. “No estaba en mis cabales por el dolor. Le llegué a decir al enfermero: ‘Cortáme la mano porque no doy más’”, recuerda Osvaldo sobre aquel momento límite.

Ambos comparten haber sufrido un giro drástico que los obligó a una pausa forzada y sumamente dolorosa. Sin embargo, también comparten haber encontrado su red de contención en el Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE), una institución que hoy ostenta un 99% de satisfacción entre los usuarios que cursaron internación.

El centro, de referencia a nivel regional en rehabilitación, no solo se enfoca en salvar vidas, sino que despliega un abordaje interdisciplinario diseñado para devolverle al trabajador accidentado su plena autonomía.

Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE)

El impacto de un politraumatismo grave no es solo físico; el golpe psicológico de la dependencia absoluta es devastador. Rosa sufrió fracturas en la columna lumbar, el puño y la tibia derecha. De ser una persona independiente pasó a no poder moverse de la cama. Osvaldo, por su parte, enfrentó la amputación de dos dedos, lesiones arteriales severas y fracturas múltiples que pusieron en riesgo toda su mano. “La cabeza trabaja mucho. Al principio soñaba mucho con el accidente. Entraba a donde había sido y me daba algo, remueve todo”, reflexiona Osvaldo a sus 56 años.

En este punto neurálgico, el acompañamiento continuo de psiquiatría y psicología del HBSE resulta vital para procesar el trauma y lidiar con secuelas complejas. Pero la recuperación integral también exige innovación y vanguardia técnica. Cuando las lesiones en la mano de Osvaldo evidenciaron que su recuperación funcional había llegado a un tope, la Unidad de Productos de Apoyo del Hospital diseñó una solución a su medida. Utilizando tecnología de modelado e impresión 3D, el equipo confeccionó un dispositivo personalizado y duradero. Esta pieza le brindó una protección firme, permitiéndole manipular objetos y recuperar su independencia cotidiana.

El caso de Rosa demuestra que la ciencia médica de excelencia también se apoya en métodos menos convencionales para estimular la neuroplasticidad. Con su mano derecha completamente rígida, el equipo de fisioterapeutas del HBSE le indicó que hiciera musicoterapia. “Tenía que intentar hacer ‘do, re, mi, fa, sol’ en un órgano, y no podía. Me dijeron que lo hiciera con la otra mano y luego con las dos a la vez. El cerebro es maravilloso: la mano empezó a hacer exactamente lo mismo”, relata asombrada. Gracias a esta terapia y a intensas sesiones de hidroterapia en el Hospital, luego de varias operaciones, Rosa volvió a caminar y recuperó su motricidad fina.

El éxito definitivo de estos tratamientos se mide en el retorno a la vida activa, relatan desde HBSE. Y los datos institucionales lo confirman: el 100% de los trabajadores que completan el Programa de Rehabilitación Ocupacional logra reintegrarse a la actividad laboral. Para que esto sea posible, el equipo del HBSE trabaja directamente con las empresas para adaptar o crear los puestos de trabajo.

En el caso de Osvaldo, la empresa creó un nuevo rol en la portería del establecimiento rural, donde hoy controla el ingreso y egreso de mercadería y brinda apoyo logístico con total autonomía. Rosa, por su parte, pasó del trabajo pesado en el depósito a cumplir el 90% de sus labores en el área administrativa, adaptando sus tareas a su nueva realidad física.

En un país que registra más de 40.000 accidentes de trabajo por año, el HBSE demuestra que la tecnología de vanguardia y la capacidad técnica adquieren verdadero sentido cuando están al servicio de la dignidad humana. “Te ayudan no solamente a mejorar, sino también a reencontrarte con la persona que eras antes”, resume Rosa.