¿Es la edad o es la historia? El reto de entender por qué cambiamos al envejecer

The Conversation*

¿Votamos distinto a los 80 años por habernos hecho mayores o por la generación en la que nacimos? Diferenciar los cambios biológicos (la edad) de los generacionales (la cohorte) y de los hitos históricos (el periodo) es fundamental en sociología. Solo así podremos evitar el edadismo y diseñar políticas públicas basadas en realidades y no en prejuicios estadísticos.

Imaginemos que observamos que las personas de 80 años usan menos las redes sociales que las de 20. La explicación parece obvia: “A los mayores no les interesa la tecnología”. Pero ¿es realmente la edad la que apaga el interés digital o es que esa generación nació en un mundo sin pantallas? Si volvemos a hacer la pregunta dentro de sesenta años, cuando los jóvenes de hoy tengan 80, ¿dejarán de usar las redes sociales?

En la sociología del envejecimiento esta pregunta aparentemente simple esconde lo que llamamos el “trilema de la investigación del ciclo vital”. Separar lo que nos pasa por cumplir años de lo que nos pasa por haber nacido en un año concreto es un reto mayúsculo. Tanto, que los investigadores Andrew Bell y Kelvin Jones lo definieron en 2014 como una búsqueda a veces fútil, pero esencial para entender nuestra sociedad.

Hombre adulto mayor. Foto: Freepik.

Los tres hilos de la trenza: edad, cohorte y periodo

Con el fin de entender cómo envejecemos, los sociólogos debemos aprender a distinguir tres dimensiones que, en la realidad, aparecen trenzadas de forma casi indisoluble:

El efecto de edad (maduración). Es lo que le ocurre al individuo por el simple hecho biológico y psicológico de envejecer. Por ejemplo, la pérdida de masa ósea o el hecho de que nuestras redes de amigos se vuelvan más pequeñas pero más selectivas. Es un proceso interno.

El efecto de cohorte (generación). Se refiere a la mochila que cargamos por haber nacido en un momento determinado. Las mujeres nacidas en la España de los años 40, por ejemplo, tienen, de media, menos estudios que las nacidas en los 80. Esto no es un efecto de la edad (no es que al envejecer se olvide lo aprendido), sino un efecto de cohorte: su generación no tuvo el mismo acceso a la universidad ni oportunidades para acceder.

El efecto de periodo (el momento histórico). Son eventos que nos golpean a todos a la vez, tengamos la edad que tengamos. La pandemia de covid-19, la crisis económica de 2008 y la invención de internet cambiaron la vida de niños y ancianos simultáneamente, aunque el impacto fuera distinto para cada uno.

La trampa de las matemáticas

El problema, como advierten Bell y Jones, es que estas tres variables están unidas por una ecuación matemática perfecta:

Edad = Año actual (Periodo) - Año de nacimiento (Cohorte)

Si conocemos dos de estos datos, el tercero queda automáticamente fijado. Esta dependencia crea un punto ciego estadístico. Durante años, muchos investigadores han intentado crear modelos matemáticos sofisticados para separar estos efectos de forma mecánica.

Sin embargo, Bell y Jones lanzan una advertencia seria: confiar ciegamente en el software puede llevarnos a conclusiones erróneas. A veces los resultados que parecen sólidos son solo artefactos matemáticos, espejismos de los datos.

Anciano con un bastón en sus manos. Foto: Freepik.

La estadística, por sí sola, no puede decirnos si un octogenario no fuma porque se cuida más al ser mayor (edad), porque las leyes antitabaco han influido en todos (periodo) o porque sus compañeros de generación que fumaban ya han fallecido y solo quedan los no fumadores (un efecto de selección de la cohorte).

De la caja negra a la verosimilitud sociológica

¿Significa esto que debemos rendirnos? Al contrario. La solución que proponen los expertos no es más matemáticas, sino más sociología.

En lugar de tratar los datos como una caja negra, el investigador debe usar el contexto histórico. No basta con introducir el año en una fórmula: hay que introducir eventos reales. Si queremos estudiar el empleo en los mayores no miremos solo su edad. Miremos si esa generación vivió una reforma laboral específica o una crisis industrial en su juventud.

Debemos pasar de la precisión estadística absoluta a la verosimilitud sociológica. La pregunta clave no es solo qué dice el gráfico, sino si ese resultado tiene sentido con lo que sabemos de la historia.

Por qué esto nos importa a todos

Entender este trilema no es solo un ejercicio académico. Tiene consecuencias reales en cómo diseñamos hospitales, sistemas de pensiones y ciudades. Si cometemos el error de pensar que un comportamiento es un efecto de edad, cuando en realidad es un efecto de cohorte, estaremos creando soluciones para un problema que desaparecerá con la siguiente generación. O ignorando las raíces históricas de la desigualdad.

Envejecer no es un proceso que ocurra en el vacío. Somos el resultado de nuestra biología, pero también de los tiempos que nos ha tocado vivir y de la generación con la que compartimos el viaje. Para entender la vejez no basta con mirar el calendario. Hay que leer los libros de historia.

*Marta Caballero García

Profesora titular, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja