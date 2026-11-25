¿Qué tiene que hacer una persona para sentirse querida y aceptada por los demás? El psicólogo y escritor Gabriel Rolón abordó ese planteo durante su paso por el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, donde sostuvo que existen dos preguntas recurrentes que acompañan al ser humano a lo largo de su vida y condicionan tanto los vínculos afectivos como el ámbito laboral.

En su intervención radial, el especialista señaló que buena parte de los comportamientos cotidianos se vinculan con el deseo de obtener reconocimiento y comprobar si los demás sienten afecto o aprecio.

Antes de formular los interrogantes que, según su lectura, reaparecen de manera constante en las relaciones humanas, Rolón preguntó: “¿Sabés cuál es la pregunta eterna que recorre a todo ser humano?”.

Luego precisó cuáles son esos planteos: “La primera es ¿cómo tengo que ser para que el otro me quiera? Y la segunda es, aún así, ¿me quiere?”. De acuerdo con su análisis, no alcanza con buscar aceptación; también pesa la necesidad de verificar si ese reconocimiento es real.

El pedido de reconocimiento en el ámbito laboral

Según explicó Rolón, el afán por ser validado no se restringe a la pareja, la familia o las amistades, sino que también asoma en instancias vinculadas al trabajo y a las expectativas profesionales.

Gabriel Rolón en Montevideo. Foto: Darwin Borelli.

Como ejemplo concreto, aludió al momento en que alguien solicita un aumento de sueldo a su superior y planteó que, detrás del reclamo salarial, puede operar la búsqueda de valoración personal.

“Todo el tiempo. Vas a pedir un aumento y es: ‘¿Cómo tengo que ser, en este caso para que mi jefe, bajo la forma de un aumento, me reconozca, que me quiere, que me valora?’. Y la segunda pregunta es: ‘Bueno, ¿me valora?’”, expresó durante la entrevista.

Desde ese enfoque, el reconocimiento económico puede trascender lo material y funcionar como una señal de que el esfuerzo y las capacidades propias son apreciados por otros. “Todo el tiempo estamos buscando ese reconocimiento”, resumió Rolón.

Las raíces de esta búsqueda en la infancia

Para rastrear el origen de esa necesidad, el psicólogo puso el foco en las primeras etapas de la vida y en la dependencia inicial de las personas respecto de otros adultos desde el nacimiento.

Recordó que, al comienzo de la vida, un bebé depende de la intervención de un adulto para resolver cuestiones básicas, como alimentarse, abrigarse o encontrar consuelo.

Esas experiencias tempranas configuran un vínculo entre pedir o expresar una necesidad y recibir la respuesta de otra persona, lo que incide en la forma en que luego se establecen los lazos afectivos.

Al respecto, Rolón afirmó: “En ese acto te enseñó que tu necesitas de los demás, que solo no puedes, que para que el otro venga le tienes que pedir, lo tienes que llamar. Y que el otro da, y viene, si te quiere y te da cuando quiere”.

Gabriel Rolón. Foto:Archivo El Pais.

Dos interrogantes que atraviesan las relaciones

A partir de ese recorrido, el psicólogo sintetizó su reflexión en dos inquietudes centrales: qué actitud o forma de ser adoptar para recibir el afecto de otro y cómo saber si ese sentimiento es correspondido.

Esas dos preguntas pueden hacerse presentes en distintos escenarios, desde las relaciones sentimentales hasta los espacios de trabajo, donde el reconocimiento adopta distintas expresiones.

De este modo, Rolón vinculó la búsqueda de aprobación con la dependencia propia de la primera infancia y planteó que el deseo de sentirse querido y valorado puede persistir en diferentes momentos de la vida.

Rolón llega a Montevideo con "Palabra Plena" El psicólogo y escritor argentino se presentará el jueves 26 de noviembre en Montevideo con "Palabra Plena", una propuesta teatral que invita a reflexionar sobre el lugar de las palabras en la vida y los vínculos humanos. La obra plantea que no todas las palabras tienen el mismo peso: algunas comprometen, transforman y definen a quien las pronuncia. A partir de temas como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia y el deseo, Rolón propone una mirada sobre las contradicciones de la experiencia humana y la importancia de animarse a pensar aquello que muchas veces resulta incómodo.

En base a La Nación/GDA