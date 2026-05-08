¿Escribir a mano o usar el teclado? Cómo impacta la tecnología en nuestra capacidad de pensar, según expertos

Cada vez más pantallas, menos papel: en ese cambio silencioso se está jugando algo más que una preferencia de formato. Especialistas en neuropsicología y educación advierten que relegar la escritura a mano podría tener consecuencias profundas en la forma en que pensamos, aprendemos y organizamos la información.

La discusión no pasa por demonizar la tecnología, sino por entender qué se pierde cuando desaparece un hábito que durante siglos fue central en el desarrollo cognitivo. Para Adriana Fóz, la sustitución casi total del lápiz por el teclado no es un detalle menor: puede impactar directamente en la capacidad de reflexión.

Escribir a mano obliga a bajar el ritmo. Y en esa lentitud está una de sus principales virtudes. A diferencia de la escritura digital —rápida, automática—, el trazo manual activa múltiples procesos al mismo tiempo: coordinación motora, memoria, atención y comprensión. Ese esfuerzo extra tiene un efecto concreto: permite procesar mejor lo que se escribe. No se trata solo de copiar palabras, sino de interpretarlas, organizarlas y darles sentido mientras se construyen.

Persona escribe a mano. Foto: Freepik.

Algunos especialistas incluso plantean un escenario de brecha cognitiva. Por un lado, personas que mantienen hábitos como escribir, leer y reflexionar con mayor profundidad; por otro, quienes se apoyan exclusivamente en lo digital y tienden a un procesamiento más superficial. No es una diferencia menor. La forma en que se registra la información influye directamente en cómo se recuerda y se utiliza después.

El interés por este tema no es solo teórico. En países como Noruega, estudios recientes observaron que la escritura manual activa áreas del cerebro vinculadas al aprendizaje de manera más intensa que el uso de teclados.

Al mismo tiempo, sistemas educativos de países como Suecia o Finlandia —que habían reducido la enseñanza de la escritura a mano— comenzaron a revisar esa decisión, precisamente por sus posibles efectos en el desarrollo cognitivo. La escritura a mano no solo fija información: también la organiza.

Mano escribiendo letras en cuaderno. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El avance digital es inevitable, y también útil. Pero la clave, según especialistas como Edna Lúcia Cunha Lima, está en no reemplazar completamente una herramienta por otra. La escritura manual no compite con la tecnología: cumple una función distinta. Mantener ambas prácticas puede ser la mejor forma de aprovechar lo nuevo sin perder lo que sigue siendo valioso.

Además del plano cognitivo, escribir a mano conserva un valor difícil de replicar. En un contexto cada vez más automatizado, lo artesanal adquiere otro peso. Para diseñadoras como Lisa Seiler, lo hecho a mano —desde una nota hasta una pieza de caligrafía— tiene un carácter único que ninguna herramienta digital puede imitar del todo.

Con base en El Tiempo/GDA