¿El dinero da felicidad? Un psicólogo de Harvard explica su impacto real y dónde encuentra su límite

El vínculo entre dinero y felicidad vuelve una y otra vez al centro del debate. Desde la psicología, distintas investigaciones intentan ponerle números —y contexto— a una pregunta tan antigua como vigente. En esa línea, el psicólogo social Daniel Gilbert, profesor de la Universidad de Harvard, aportó una mirada clara: el dinero influye, pero no de la misma manera en todos los niveles de ingreso.

Durante una conferencia académica, Gilbert planteó que los recursos económicos cumplen un rol determinante en el bienestar, sobre todo porque permiten salir de situaciones de carencia. En sus palabras, el dinero puede sacar a las personas de muchas formas de miseria, al resolver necesidades básicas que condicionan directamente la calidad de vida.

En ese sentido, el especialista remarcó que condiciones como el hambre, el frío o la enfermedad atentan contra cualquier posibilidad de bienestar, dejando en evidencia que sin un piso económico mínimo es difícil hablar de felicidad.

Cuando el dinero deja de pesar tanto

El análisis también muestra que el impacto del dinero no es lineal. En sectores con menos recursos, cada mejora en los ingresos se traduce en avances concretos: mejor alimentación, acceso a una vivienda más segura, atención médica y mayor previsibilidad a futuro.

Sin embargo, Gilbert advierte que este efecto tiene un techo. A medida que las necesidades básicas están cubiertas, el aumento del ingreso pierde capacidad de incidir en la felicidad cotidiana. Es ahí donde entran a jugar otros factores.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Investigaciones realizadas en 2010 por la Universidad de Princeton analizaron esta relación y llegaron a una conclusión similar: el bienestar emocional no depende tanto de cuánto dinero se tiene, sino de la calidad de las relaciones personales.

El peso de los vínculos en el bienestar

Los estudios coinciden en que compartir tiempo con otros y construir vínculos sólidos tiene un impacto más directo en el estado de ánimo que seguir acumulando ingresos. La vida social, el apoyo emocional y el sentido de pertenencia aparecen como piezas clave para sentirse bien.

Happy man enjoying the rain of money

Desde esta perspectiva, el dinero cumple una función estructural: asegura condiciones materiales indispensables. Pero no alcanza por sí solo para sostener una vida plena.

En definitiva, el equilibrio entre estabilidad económica y relaciones significativas parece ser la clave. Porque si bien el dinero ayuda a vivir mejor, no reemplaza algo que —según la evidencia— pesa incluso más en la percepción de felicidad: el contacto humano.

En base a El Tiempo/GDA