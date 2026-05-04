El fenómeno de la lucidez terminal: por qué algunas personas recuperan la memoria poco antes de morir

En los momentos finales de la vida, algunas personas pueden experimentar un fenómeno llamativo: una recuperación repentina de la claridad mental y la capacidad de interacción con el entorno. Este episodio se conoce como lucidez terminal, y ha sido observado en pacientes con enfermedades avanzadas, especialmente aquellas que afectan al cerebro.

Según la Clínica Cleveland, la lucidez terminal se caracteriza por un aumento inesperado de energía y función cognitiva poco antes de la muerte. Aunque no constituye un diagnóstico formal, se ha documentado en personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde el deterioro cognitivo suele ser progresivo.

Durante estos episodios —que pueden durar desde minutos hasta varias horas— los pacientes pueden recuperar habilidades aparentemente perdidas, como reconocer a familiares, comunicarse con coherencia, expresar emociones o recordar experiencias pasadas.

Una señal cercana al final de la vida

Foto: Commons.

Los especialistas señalan que la lucidez terminal suele presentarse en los últimos días o semanas, aunque no permite predecir con exactitud el momento del fallecimiento. Cuando estos episodios no son seguidos de forma inmediata por la muerte, se los denomina lucidez paradójica.

A pesar de la aparente mejoría, este fenómeno no implica recuperación. Por el contrario, forma parte del proceso final de la enfermedad. Por ello, los expertos recomiendan mantener los cuidados paliativos y no interrumpir los tratamientos orientados al confort del paciente.

Causas en investigación

Las causas de la lucidez terminal aún no están completamente definidas. Algunas hipótesis apuntan a cambios en la actividad cerebral, como el aumento de ondas gamma en situaciones cercanas a la muerte. Sin embargo, la evidencia científica sigue siendo limitada y el tema continúa en estudio.

En el ámbito académico, existe debate. El investigador Nahm ha propuesto diferenciar entre lucidez terminal y lucidez paradójica, sugiriendo que la primera no depende necesariamente de enfermedades neurodegenerativas. No obstante, otros expertos consideran que estos episodios están mayormente asociados a condiciones cerebrales subyacentes.

Impacto emocional y acompañamiento

Enfermera. Foto: Commons.

Presenciar un episodio de lucidez terminal puede generar emociones intensas en familiares y cuidadores, que van desde la alegría hasta el dolor. Esta recuperación momentánea puede interpretarse como una oportunidad para despedirse, expresar sentimientos o cerrar ciclos pendientes.

Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de acompañar al paciente, mantener comunicación sencilla y aprovechar el momento para compartir palabras significativas. Asimismo, se aconseja que los cuidadores busquen apoyo emocional y comuniquen estos episodios al equipo médico, ya que forman parte del proceso clínico.