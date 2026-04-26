El revelador análisis de Boris Cyrulnik sobre lo que sucede con nuestra memoria al cumplir los 60 años

Cumplir años puede ser una experiencia reveladora si uno se lo permite. El cuerpo, la memoria y los recuerdos se fusionan dando lugar a nuevas emociones. El psiquiatra Boris Cyrulnik relaciona esta situación a la resiliencia: "La resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma".

En este sentido, Cyrulnik sugiere percibir la vida desde las dolencias, para aprender y convivir con ellas como un espectador. En su biografía, el psiquiatra expresa cómo logró encontrar nuevamente el sentido de la vida, luego de la muerte de sus padres en la Segunda Guerra Mundial. Hizo de la resiliencia su centro de estudio y su leit motiv.

¿Qué es la resiliencia en la madurez según la psiquiatría?

“A los 60, ya no podemos engañarnos. El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación”, afirma Boris Cyrulnik. Se requiere una profunda aceptación por parte de las personas y es aquí donde entra la resiliencia. Todas las heridas que uno ha podido esquivar en su vida, se vuelven un arma de doble filo cuando el ritmo de vida se reduce. Mientras que aquellos que se han mostrado resilientes, aprendiendo a convivir con sus traumas, pueden avanzar más fácilmente.

Gracias a este proceso de "aceptación" que significa la resiliencia en la madurez, una persona logra comprender lo vivido (lo bueno y lo malo, las pérdidas y los logros) de manera integral y como parte del desarrollo de la existencia humana. Como sostenía el reconocido psiquiatra Viktor Frankl: "Es la propia vida la que pregunta al ser humano". Cyrulnik y Frankl proponen abrazar el pasado, aprender y avanzar a partir de él; no como momentos o personas que ya no se pueden recuperar, sino como partes fundamentales a atravesar en el camino.

El valor de la vulnerabilidad

Marco Aurelio, filósofo y emperador estoico, expresó en su libro Meditaciones: "La mente adapta y convierte en sus propios fines el obstáculo a nuestra acción. Lo que impide la acción fomenta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". Con esto, Aurelio presenta la base del control emocional y dialoga con Cyrulnik en cómo encontrar valor en la vulnerabilidad: siendo resiliente.

Mecanismos como el autoengaño o los sesgos intencionales, lejos de ayudar a salir adelante, estancan a la persona en un pozo cada vez más profundo. Un pozo que con los años se vuelve más difícil de salir. La psiquiatría enseña así que la verdadera y más honesta liberación está en el espejo.