El mito de los crucigramas: la razón científica por la que no bastan por sí solos para frenar el declive mental

Los crucigramas, sudokus y sopas de letras han sido considerados durante décadas herramientas útiles para mantener la mente activa y retrasar el envejecimiento cerebral. De hecho, una investigación publicada en Frontiers in Human Neuroscience confirmó que estos juegos mentales figuran entre las actividades más elegidas por la población para ejercitar las capacidades cognitivas.

Sin embargo, especialistas en neurología preventiva advierten que la idea de que resolver acertijos verbales previene de forma directa el deterioro cognitivo o la demencia es una creencia ampliamente difundida que requiere importantes matices desde el punto de vista científico.

Según los expertos, la mayor agudeza mental observada en quienes disfrutan de los rompecabezas suele estar relacionada con características previas y no necesariamente con la práctica de estos juegos. En general, los aficionados a los crucigramas presentan un mayor cociente intelectual verbal (CI) y niveles educativos más altos, factores que la evidencia científica asocia de manera independiente con un menor riesgo de desarrollar demencia.

Además, para que una actividad estimule eficazmente los circuitos neuronales, debe representar un desafío constante. Cuando una tarea se vuelve rutinaria y deja de ofrecer novedades, disminuye el estímulo necesario para favorecer la adaptación y el aprendizaje del cerebro.

Solucionar crucigramas —además de otras actividades desafiantes para el cerebro— podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar demencia. Foto: Flickr.

Evidencia científica: correlación no significa causalidad

Las investigaciones sobre los beneficios de los rompecabezas, crucigramas y otros ejercicios cognitivos han mostrado resultados positivos, aunque moderados. Un estudio publicado en NEJM Evidence encontró que personas con deterioro cognitivo leve (DCL) mejoraron algunas funciones mentales tras realizar crucigramas durante 12 semanas. Aun así, la comunidad científica calificó estos avances como limitados.

Por otro lado, un análisis que siguió los hábitos de más de 9.000 individuos concluyó que los juegos de mesa, los crucigramas y otras actividades recreativas son buenos indicadores de un mejor rendimiento en memoria y razonamiento, con resultados comparables a los observados en ciertos videojuegos.

No obstante, los neurólogos destacan que estos hallazgos reflejan una correlación estadística, pero no prueban una relación directa de causa y efecto. Un informe de la comisión de The Lancet sobre la prevención de la demencia identificó 14 factores de riesgo modificables que influyen en el desarrollo de la enfermedad.

Entre ellos se encuentran el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el aislamiento social, la pérdida auditiva, la diabetes tipo 2 y un bajo nivel educativo en etapas tempranas de la vida. Los crucigramas y otros juegos mentales no aparecen dentro de las intervenciones prioritarias señaladas por los especialistas.

El ejercicio físico, la estrategia más efectiva para proteger el cerebro

Gente caminando por la rambla de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

La comunidad médica coincide en que el ejercicio físico regular es una de las herramientas más eficaces de la medicina preventiva para preservar la salud cerebral.

La actividad física contribuye a mejorar el control de la glucosa, favorece la circulación sanguínea y beneficia directamente al hipocampo, una región clave para la memoria, el aprendizaje y el procesamiento de la información.

Desde el punto de vista de la neurobiología, el entrenamiento cardiovascular impulsa la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para crear y reorganizar conexiones neuronales. Este mecanismo está asociado a la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína fundamental para el crecimiento, mantenimiento y supervivencia de las neuronas.

Diversos estudios han demostrado de forma consistente que los adultos mayores físicamente activos obtienen mejores resultados en pruebas de rendimiento cognitivo que aquellas personas con estilos de vida sedentarios.

Reserva cognitiva: la clave para un cerebro resiliente

La explicación de por qué muchas personas aficionadas a los crucigramas conservan una buena capacidad mental durante la vejez está relacionada con el concepto de reserva cognitiva.

Este término describe la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y seguir funcionando eficazmente frente a los efectos del envejecimiento, las lesiones neurológicas o enfermedades como la demencia. Una reserva cognitiva sólida permite compensar durante más tiempo los daños estructurales que puedan producirse en el sistema nervioso.

Hace más de dos décadas, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine analizó mediante estudios de imagen cerebral a personas con predisposición genética a desarrollar demencia mientras realizaban tareas de memoria.

Los resultados mostraron que algunos participantes necesitaban realizar un esfuerzo metabólico significativamente mayor para resolver los mismos ejercicios. Aquellos que presentaban esta sobrecarga cerebral experimentaron un declive cognitivo más rápido en los años posteriores.

Por ello, los especialistas sostienen que, aunque los crucigramas, sudokus y otros juegos mentales pueden aportar una estimulación cognitiva beneficiosa, es fundamental evitar la rutina. Para fortalecer la reserva cognitiva, recomiendan combinar distintos desafíos intelectuales con ejercicio físico, interacción social, aprendizaje continuo y hábitos saludables que favorezcan la salud del cerebro a largo plazo.