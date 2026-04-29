El experimento que cambió todo: un grupo de jóvenes pasó un mes sin celular y el resultado sorprende

Usamos el celular para todo: movernos, trabajar, distraernos, escuchar música, hablar. Es casi una extensión del cuerpo. Por eso, dejarlo de golpe suena extremo. Sin embargo, un grupo de jóvenes en Estados Unidos decidió probar justamente eso: pasar un mes entero sin teléfonos móviles.

La propuesta, llamada “Un mes offline”, reunió a personas de entre 20 y 35 años que aceptaron desconectarse por completo. Nada de mapas digitales, redes sociales ni plataformas de streaming. La consigna era simple en teoría, pero bastante más compleja en la práctica: volver a manejarse como antes de que el teléfono resolviera todo.

Las primeras dificultades aparecieron rápido. Algo tan básico como saber cuándo llega un ómnibus o cómo llegar a un lugar desconocido dejó de ser automático. Sin aplicaciones, la única opción era preguntar, calcular o simplemente esperar.

Tres chicas usando el celular Foto: Canva

Uno de los participantes contó que se encontró en una parada sin tener idea de los horarios. Otro relató que tuvo que pedir indicaciones mientras se movía por la ciudad. Situaciones comunes, pero que hoy resultan casi excepcionales.

También apareció un reflejo difícil de desactivar: buscar el celular en el bolsillo aunque ya no estuviera. Ese gesto automático dejó en evidencia hasta qué punto el uso está incorporado.

Pero no todo fue incomodidad. A medida que pasaban los días, varios empezaron a notar cambios. El aburrimiento, por ejemplo, dejó de ser algo que había que evitar a toda costa. Sin pantalla a mano, los momentos muertos se transformaron en otra cosa: tiempo para pensar, observar o simplemente no hacer nada. Algo que, en la rutina habitual, casi no ocurre.

Algunos redescubrieron hábitos olvidados. Una participante, al no poder usar plataformas digitales, volvió a escuchar música en CD. Otros destacaron que empezaron a prestar más atención al entorno y a las personas.

Amigas reunidas aisladas, usando el celular. Foto: Freepik.

Otro cambio importante fue la forma de vincularse. Al no depender del teléfono, aumentaron las interacciones cara a cara: pedir ayuda, iniciar conversaciones o compartir experiencias. Incluso, el grupo terminó reuniéndose en un espacio comunitario para intercambiar lo vivido. Más allá de las diferencias individuales, todos coincidieron en algo: la experiencia había sido desafiante, pero también valiosa.

Este tipo de iniciativas aparece en un contexto donde cada vez se discute más el impacto del uso constante de dispositivos. Estudios recientes advierten sobre efectos en la concentración, el sueño y la ansiedad. El experimento no propone eliminar la tecnología, pero sí cuestionar el lugar que ocupa. ¿Cuánto usamos el celular por necesidad real y cuánto por costumbre?

Un mes sin smartphone puede no ser una opción para todos, pero la experiencia deja una pregunta abierta: ¿qué pasaría si, aunque sea por momentos, soltáramos el teléfono?

Con base en El Tiempo/GDA