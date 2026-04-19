La ciencia explica por qué se rompen los vínculos sociales cuando dejas de trabajar

En la etapa de la jubilación las personas suelen distanciarse de sus compañeros de trabajo, lo que genera una sensación de soledad muy grande para quienes se encuentran transitando este momento. La psicología propone que parte de la jubilación es darse cuenta que esas relaciones de amistad se mantenían unidas por la proximidad y la obligación, no necesariamente por el afecto y cariño.

Durante años los vínculos de amistad se construyen casi sin esfuerzo consciente. Desde los grupos o clases en las instituciones educativas, hasta compañeros de trabajo, rutinas compartidas, encuentros repetidos: todo va armando y ampliando el círculo de amistades de los que se rodea una persona, que se siente sólido, genuino y natural.

El shock ocurre cuando al llegar la jubilación, ese entramado comienza a desarmarse casi sin dejar rastro. De repente, esos espacios comunes que eran la base de los vínculos ya no están, y lo que parecía cercano ahora se vuelve distante. Allí entra una sensación de soledad. Pero no viene únicamente por el hecho de estar solo, sino por notar que muchas relaciones no persisten si no están las condiciones que las hacían posibles.

Esta situación implica, según la psicología, una toma de conciencia por parte de los adultos: descubrir que gran parte de los vínculos los sostenía la proximidad y la obligación, y no una conexión profunda. Se trataba de coincidir en el mismo espacio-tiempo con otras personas en un contexto similar. Pero esto nunca iba a ser permanente: ni el contexto, ni el vínculo.

¿Por qué se rompen estos vínculos con la jubilación?

Algunos de los factores que ayudan a entender la base de este fenómeno son:



La proximidad como base de los vínculos: compartir rutinariamente el mismo espacio facilita la generación de una relación (que en otra situación quizás no se hubiera gestado), gracias a la cercanía física y la repetición.

La obligación como motor social: el hecho de tener que estar presente en reuniones, cumplir un horario y tener distintas responsabilidades funcionan como estructuras que obligan a interactuar. Sin estas obligaciones desaparecen las interacciones.

Diferencia entre relaciones débiles y profundas: en la psicología se remarca la distinción entre vínculos funcionales (compañeros, conocidos) y conexiones íntimas. La jubilación suele demostrar que buena parte de las amistades se trataban de los primeros vínculos, de carácter circunstancial.

Compañeros de trabajo en una cafetería. Foto: Canva

Aumento de la soledad emocional : no se trata de la cantidad de relaciones, sino de la sensación de desconexión emocional, especialmente cuando los vínculos restantes no logran llenar ese hueco.

: no se trata de la cantidad de relaciones, sino de la sensación de desconexión emocional, especialmente cuando los vínculos restantes no logran llenar ese hueco. Confusión entre compañía y conexión: estar rodeado no se traduce en sentirse acompañado. La jubilación hace latente esa diferencia con más claridad que en cualquier otra etapa de la vida social.

Necesidad de redefinir los vínculos: al no tener una rutina que lo respalde, las relaciones que continúan tienen nuevas exigencias, requieren intención, elección y construcción activa.

Oportunidad de reconstrucción: este panorama abre la posibilidad de construir vínculos más genuinos, basados en intereses compartidos y conexión real.

Estas consideraciones permiten entender la jubilación desde otro enfoque. No se trata solo de dejar de trabajar, sino que es un cambio en los vínculos y relaciones que se construyen todos los días. Ver esta etapa como una oportunidad, más que como una pérdida, es la clave para construir amistades genuinas, elegidas y duraderas.