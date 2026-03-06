Diario creativo: un método para desconectarnos de las pantallas y descubrir el artista que llevamos dentro

La Organización Mundial de la Salud sostiene que el arte puede ayudarnos a navegar el proceso de afrontar una enfermedad o lesión y a procesar emociones en situaciones desafiantes. Es una herramienta poderosa y muchas veces dejada de lado; sobre todo, cuando dedicamos nuestra vida a trabajos que —aparentemente— poco tienen que ver con la creatividad.

Una artista plástica uruguaya tomó como propio el desafío de acercar el arte a más personas. Se trata de Giovanna Gil Alves —pintora, ilustradora, ceramista y escritora de 34 años—, que publicó su libro Diario Creativo, una invitación a descubrir el arte que hay en cada uno de nosotros. Mientras trabaja en la segunda edición, conversó con El País acerca de su experiencia y su obra.

— ¿Creativo se nace o se hace?

— Todos nacemos creativos, pero, a medida que crecemos, no siempre hacemos arte. Y hay que poner el arte en práctica cada día o, al menos, de vez en cuando. En lo personal, toda la vida me gustó pintar, dibujar y escribir, pero lo abandoné durante muchos años para estudiar en el Instituto de Enseñanza de la Construcción de la UTU, poder ganar un sueldo fijo y salir adelante. Fue así hasta los 22 años, que decidí dejar todo y dedicarme a lo que realmente me gusta. Hice talleres en Uruguay y también completé cursos virtuales para aprender sobre historia del arte, teoría del color, etcétera.

Giovanna Gil Álves pintando. Foto: Cortesía Giovanna Gil Álves.

— Sin embargo, las personas que tienen trabajos no tan vinculados al arte también pueden poner en práctica su creatividad. ¿No?

— Totalmente. El arte es una terapia. Hay quienes no tienen con quién hablar o no lo hacen por miedo o vergüenza, pero pintando, escribiendo, bailando o cantando liberan esas emociones que tienen guardadas. A mí también me pasa. Por ejemplo, hay una serie de obras —en la que trabajo desde 2023— que se titula “Universal” y muestra personas en situación de calle. Todo eso es parte de algo que observé, canalicé y pude transmitir. Y es muy terapéutico.

— ¿Qué te llevó a escribir Diario creativo?

— Hace casi 10 años, cuando pasaba por la Avenida 18 de Julio, vi la vidriera de una librería y pensé: “Algún día quiero estar ahí”. Siempre soñé con que una editorial importante publicara un libro de mi autoría, pero tenía la idea fija de que era difícil. Pasó el tiempo y en 2023 me atreví a mandar el material de Diario Creativo a Editorial Planeta… Casi un año después se contactaron conmigo para empezar a trabajar. Para mí es importante porque quiero que la gente se acerque al arte, por el lado que sea. El libro tiene consignas que van desde escribir hasta hacer collages, cantar y más; la idea es acompañar a las personas, que se sientan menos solas y que se alejen un poco de las pantallas, que nos desconectan de esa parte creativa que todos tenemos. También hay frases de motivación y preguntas sobre quién uno es y cómo ve su futuro. Es una invitación a redescubrirse.

Hombre y niño despiertan su creatividad pintando obras de arte. Foto: Freepik.

— ¿Cómo vivís los bloqueos creativos?

— Es frustrante. He estado un mes en ese estado y da mucho miedo porque parece que la creatividad no volverá nunca. Pero me di cuenta de que forzarse no sirve para nada. Es imposible. Entonces, lo que hago es escuchar música, distraerme, ir a la playa, andar en bicicleta; en fin, salir de la rutina, de prender la computadora, pintar, escribir e ilustrar. Todo eso lo desaparezco y me dedico a cosas que generalmente no hago. Es ahí, cuando menos lo imagino, que aparece la imaginación.

— ¿Qué le aconsejás a la gente que cree que no puede ser creativa?

— Le aconsejo que se anime y confíe en sí misma. Que deje de lado ese “no puedo”, porque, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Una chica me dijo que el libro la hacía sentirse acompañada, y el arte es un poco eso. Uno nunca está solo cuando crea. Es cuestión de intentarlo.