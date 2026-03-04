“Cuidarse es quererse”: la colección de libros que nació en los hospitales y ahora llega a todos los hogares

Dicen que cuanto antes incorporemos el hábito de la lectura, mejor. Leer no solo cultiva, consuela y estimula. También le da más salud a nuestro cerebro. Porque la lectura activa todas las áreas de donde residen capacidades cruciales para nuestro bienestar.

Más allá de lo estrictamente neurológico, la lectura enriquece al lenguaje, fomenta la empatía y retrasa el deterioro cognitivo. Podría decirse, sin temor a equivocarse, que leer equivale a cuidar nuestra salud.

¿Cómo promover ese hábito desde lo más temprano posible? Una manera ya probada por el paso del tiempo es leerle en voz alta a los hijos, por ejemplo cuando cae la noche y es hora de irse a la cama.

Llevar a las mentes de los más chicos a lugares muy distantes en tiempo y espacio, puede ser -además de un estímulo a la imaginación- una forma de hacerles apreciar las sutilezas del idioma, despertar intereses que luego pueden incidir sobre la elección de una profesión, o despertar impulsos creativos y artísticos.

Por último, el acto de leerle algo a un hijo o hija muchas veces refuerza el vínculo entre progenitores y prole.

Otra manera -que no excluye la lectura en voz alta de padres a niños- es poner en manos de estos últimos libros infantiles para que ellos exploren por sí mismos el poder de los relatos. Si estos, además, contienen ilustraciones, esas pueden ser las primeras instancias en las que se puede empezar a apreciar el arte pictórico.

Foto: Casa Ronald McDonald.

Todo eso está presente en la colección de libros infantiles que El País lanza a partir del 7 marzo, llamada “Cuidarse es quererse”. Se trata de seis entregas, unidas temáticamente por el cuidado de la salud.

Este lanzamiento es, además, una colaboración entre el medio y la Casa Ronald McDonald, una organización benéfica dedicada al apoyo de las infancias y sus familias en momentos de una crisis de salud, como una internación prolongada por ejemplo.

Esta organización tiene más de una década de experiencia en esa tarea, y lleva adelante sus objetivos en dos localidades uruguayas: la capital y el departamento de Tacuarembó.

Además de ofrecer acompañamiento y un sostén concreto a familias que tienen a un niño o niña en tratamientos médicos, la organización también aporta algo de recreación y esparcimiento, como por ejemplo mediante la entrega de juguetes y, justamente, libros.

Foto: Needpix.

Esta colección que ahora El País lleva al público estuvo destinada primero solo a aquellos niños a los que los voluntarios de Casa Ronald McDonald visitaba en sus internaciones.

La directora de Casa Ronald McDonald explica que estos libros fueron una iniciativa que la organización concretó junto a la editorial Planeta, y que tuvo una muy buena recepción entre los destinatarios de los títulos.

“Cada año en los que repartíamos uno de estos libros entre pacientes y familias, nos preguntaban dónde podían comprarse”, cuenta Marcos, y agrega que tenía que explicar que no, que esos títulos eran especiales, destinados a una población específica.

Pero ahora sí se puede. Cada uno de los tomos costará $ 250 (con envío incluido) y saldrán a la venta este sábado 7.

Los libros fueron escritos por Leroy Gutiérrez, escritor que emigró de Venezuela y ahora es parte de los creadores de Uruguay e ilustrados por María Lavezzi, dibujante argentina con amplia experiencia en diseños e ilustraciones para ediciones dirigidas a la primera infancia.

Los libros enseñan la importancia de hábitos como la higiene personal o la práctica del deporte para mantenernos sanos. Por las dudas, vale aclarar: este tipo de hábitos nos benefician a todas las edades, no solo en la infancia.

Vale, también, destacar que parte de lo recaudado por la venta de estos títulos será un aporte para que Casa Ronald McDonald siga ofreciendo apoyo a niños y familias como hasta ahora.

En orden cronológico, estos son títulos que saldrán a la venta a partir del sábado: “Valentina y el cepillo samurái”; Bruno el escalador de montañas”; Tati y el misterio de las tres r”; “Joaco y una aventura segura”; “Sofi y Tomás viajan al mar” y “Flopi y Majo en el torbellino de las emociones”.

Colección "Cuidarse es quererse". Foto: El País.

Pueden comprarse independiente del diario al precio ya mencionado en todos los kioscos del país, y no solo hay envíos en la zona metropolitana, sino que las obras llegarán a cualquier rincón de nuestra república. Para pedidos online, ir al sitio de Coleccionables de El País.