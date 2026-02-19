¿Cuántas veces se enamora una persona? Lo que dice la ciencia sobre el amor apasionado

El amor apasionado se presenta como una experiencia casi recurrente: películas, canciones y relatos cotidianos refuerzan la idea de que enamorarse intensamente es algo que sucede muchas veces a lo largo de la vida. Sin embargo, la ciencia decidió ponerle números a esa creencia y los resultados invitan a mirar el romance con menos idealización y más realismo.

Un estudio realizado por el Instituto Kinsey, uno de los centros de investigación sobre vínculos y sexualidad más reconocidos a nivel internacional, se propuso responder una pregunta poco habitual: ¿cuántas veces una persona se enamora de manera verdaderamente apasionada a lo largo de su vida?

La investigación encuestó a más de 10.000 adultos solteros de entre 18 y 99 años, a quienes se les pidió que recordaran cuántas veces habían experimentado un amor intenso, absorbente y difícil de ignorar. El promedio fue de 2,05 experiencias en toda la vida, un dato que contrasta con la percepción de que este tipo de enamoramiento es frecuente o permanente.

Pareja feliz. Foto: Commons.

Los resultados muestran que el 14 % de los participantes aseguró no haber vivido nunca un amor apasionado. Un 28 % dijo haberlo experimentado una sola vez, mientras que el grupo más numeroso —un 30 %— afirmó haberlo sentido dos veces. Solo una minoría reportó tres o más experiencias de este tipo, lo que refuerza la idea de que se trata de un fenómeno relativamente poco común.

Para la autora principal del estudio, la psicóloga Amanda Gesselman, el hallazgo ayuda a poner en perspectiva un discurso muy extendido. “Se habla mucho de enamorarse, pero este es uno de los primeros trabajos que pregunta cuántas veces ocurre realmente a lo largo de la vida. Para la mayoría de las personas, el amor apasionado aparece solo unas pocas veces”, explicó.

¿Quiénes se enamoran más y quiénes menos?

El análisis también indagó posibles diferencias entre grupos. Las variaciones fueron leves. Los hombres reportaron apenas más experiencias que las mujeres, una diferencia asociada principalmente a personas heterosexuales. En líneas generales, el amor apasionado aparece como una vivencia bastante transversal, sin grandes brechas según orientación sexual.

La edad aporta un matiz interesante. Aunque suele asociarse el enamoramiento intenso con la juventud, los adultos mayores reportaron un número ligeramente superior de experiencias, algo que los investigadores atribuyen al paso del tiempo y a una mayor cantidad de vínculos a lo largo de la vida.

Pareja se mira con ternura. Foto: Freepik.

Mientras que más de una cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 19 años dijo no haberse enamorado apasionadamente, ese porcentaje desciende de forma marcada en edades avanzadas.

El estudio dialoga con otros trabajos que muestran que el ideal romántico sigue ocupando un lugar central en la vida afectiva. Muchas personas se definen como románticas y sienten presión por encontrar “el amor verdadero”, una expectativa que no siempre coincide con la experiencia real.

A esto se suma el papel de la memoria emocional. Con el paso del tiempo, las relaciones pasadas suelen resignificarse. Lo que en un momento fue vivido como un amor arrollador puede verse con otros ojos años después, influyendo tanto en el recuerdo como en las expectativas futuras.

Aunque la investigación reconoce límites —como haberse centrado en adultos solteros y en un contexto cultural específico—, sus conclusiones ofrecen una lectura más amable del amor. Entender que el enamoramiento apasionado no es constante ni universal puede aliviar comparaciones y frustraciones. Amar intensamente pocas veces no es una falla personal, sino una parte posible y común de la experiencia humana.

Con base en El Tiempo/GDA