Cómo saber si estás excediendo tu tiempo en redes sociales y qué efectos tiene en la salud, según psiquiatra

El uso de las redes sociales forma parte de la rutina de millones de personas, pero cuando se vuelve excesivo o difícil de controlar puede afectar el bienestar psicológico. Así lo sostiene el psiquiatra Miguel Ángel Álvarez de Mon, especialista del Hospital Universitario Infanta Leonor y autor del libro Desaprender, quien advierte sobre el impacto que la hiperconexión puede tener en la salud mental.

Según el especialista, el problema no es la tecnología en sí, sino la forma en que se utiliza. "Más de una hora al día de uso de redes sociales es excesivo", afirmó en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

Álvarez de Mon explica que las notificaciones constantes, la comparación permanente con otras personas y la sensación de estar siempre disponibles dificultan la capacidad de concentrarse, descansar y disfrutar del presente.

Además, considera que el acceso continuo a internet favorece una falsa sensación de urgencia que incrementa los niveles de ansiedad. "Disponer de internet las 24 horas del día nos dificulta jerarquizar las tareas importantes de las que no lo son. También nos interrumpe mucho y nos genera una falsa sensación de urgencia", señaló.

El psiquiatra también advierte que muchas personas recurren a las redes sociales para evitar afrontar preocupaciones o emociones incómodas. A su juicio, cuando el uso de estas plataformas se vuelve automático o compulsivo —por ejemplo, durante las comidas o antes de dormir— puede transformarse en un mecanismo de evasión poco saludable.

Mujer mira un video en su celular mientras sostiene una taza de café. Foto: Freepik.

Otro aspecto que le preocupa es la búsqueda constante de validación externa. "Si vivimos para mostrar nuestra vida de forma constante en redes sociales, al final necesitaremos la validación que los demás hagan de mí y de lo que yo hago", explicó.

Otro de los efectos señalados por el especialista es la dificultad para mantener la atención durante períodos prolongados. Las interrupciones constantes provocadas por mensajes, notificaciones y cambios continuos de una aplicación a otra reducen la concentración, afectan la memoria de trabajo y disminuyen la capacidad para realizar tareas que requieren atención sostenida.

Hombre sentado en el baño con celular. Foto: Getty Images.

Recomendaciones para un uso más saludable de las redes sociales

Para mantener una relación más equilibrada con la tecnología, Álvarez de Mon propone algunas medidas sencillas:



Revisar periódicamente el tiempo de uso del celular.

Limitar el tiempo dedicado a las redes sociales.

Evitar el uso del celular durante las comidas o antes de dormir.

Crear momentos del día libres de pantallas.

Utilizar herramientas como la inteligencia artificial como apoyo, sin reemplazar el aprendizaje activo ni el esfuerzo personal.

El especialista sostiene que recuperar espacios de atención plena y reducir la dependencia de las pantallas puede contribuir a mejorar la concentración, disminuir la ansiedad y favorecer una relación más saludable con la tecnología.

Con base en El Tiempo/GDA