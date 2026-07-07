¿Por qué lloramos? El mito de la frase de Heráclito y lo que Aristóteles descubrió sobre purificar emociones

La frase "Llorar limpia el alma y recuerda que sentir profundamente nos hace vivir más" suele atribuirse a Heráclito, pero no existe evidencia de que el filósofo griego la haya escrito. Se trata de una cita contemporánea cuya autoría es desconocida y que probablemente terminó asociándose a él por su imagen de pensador reflexivo y preocupado por la condición humana.

Aunque no pertenece a la filosofía de Heráclito, la frase permite reflexionar sobre el significado del llanto desde la filosofía y la psicología actuales.

Desde la psicología, el llanto constituye una forma natural de expresar emociones intensas. Diversos estudios sugieren que, en determinadas circunstancias, llorar puede favorecer una sensación de alivio emocional, especialmente cuando ocurre en un entorno seguro y con apoyo social.

Sin embargo, los investigadores aclaran que ese efecto no aparece siempre ni en todas las personas, y todavía no se conocen con precisión todos los mecanismos biológicos implicados.

Hombre joven llorando. Foto: Unsplash.

La idea de "catarsis"

La imagen de que llorar "limpia el alma" suele relacionarse con el concepto de catarsis desarrollado por Aristóteles en su obra Poética. Allí, el filósofo describía cómo la tragedia podía provocar una purificación o transformación emocional en quienes la contemplaban.

La segunda parte de la frase expresa una idea más cercana a la filosofía existencial y a la psicología humanista: una vida plena no depende únicamente de la cantidad de años vividos, sino también de la capacidad de experimentar y aceptar las emociones, tanto agradables como dolorosas.

Desde esta perspectiva, reconocer el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y puede favorecer una relación más auténtica con uno mismo y con los demás, aunque se trate de una reflexión filosófica y no de una afirmación científica.

Con base en La Nación/GDA