Qué dice la psicología sobre los padres que guardan dibujos, cartas y otros recuerdos de sus hijos

Guardar dibujos, boletines escolares, cartas, juguetes o el primer par de zapatos de un hijo es un hábito frecuente en muchas familias. Aunque a simple vista puedan parecer objetos sin utilidad, la psicología sostiene que tienen un importante valor emocional.

Según distintos especialistas, conservar este tipo de recuerdos no responde solo a la nostalgia. También es una forma de preservar la historia familiar, reforzar la identidad y mantener vivo el vínculo afectivo con los hijos, incluso cuando ya son adultos.

Diversas investigaciones indican que los objetos más valiosos para las personas no suelen ser los de mayor precio, sino aquellos asociados a experiencias significativas y relaciones cercanas.

Niña entre sus padres Magnific

Uno de los estudios pioneros sobre este tema fue realizado en 1981 por los psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton. Los investigadores observaron que fotografías, juguetes, cartas o trabajos escolares adquieren un valor especial porque funcionan como "anclas emocionales", al conservar parte de la historia personal y familiar.

La memoria también desempeña un papel importante. Los especialistas explican que los recuerdos no se almacenan como una grabación exacta, sino que se reconstruyen cada vez que se evocan. En ese proceso, un objeto puede convertirse en el disparador de aromas, voces, escenas o emociones que parecían olvidadas.

El valor de la nostalgia

Durante mucho tiempo la nostalgia fue considerada una emoción negativa, asociada a la añoranza del pasado. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que recordar experiencias positivas puede fortalecer el sentido de pertenencia, aumentar la gratitud y ayudar a afrontar momentos de estrés o incertidumbre.

Familia cocina con frutas y verduras. Foto: Freepik.

En esa línea, la investigadora Dorsa Amir, de la Universidad de California en Berkeley y especializada en memoria autobiográfica, explica que las personas suelen conservar objetos cuando consideran que determinadas experiencias son demasiado importantes como para depender únicamente del recuerdo.

En el caso de los padres, esos objetos no solo remiten a la infancia de sus hijos, sino también a una etapa de sus propias vidas. Un dibujo, una carta o un juguete permiten recordar cómo era la familia en ese momento y revivir experiencias compartidas.

Los beneficios de conservar recuerdos

Los especialistas coinciden en que guardar objetos con valor afectivo puede tener efectos positivos cuando se hace de forma equilibrada y consciente.

Entre los principales beneficios destacan la posibilidad de preservar momentos importantes de la crianza, fortalecer la identidad familiar, mantener vivo el vínculo afectivo con los hijos a medida que crecen y favorecer el bienestar psicológico al evocar recuerdos asociados a emociones positivas.

En base a La Nación/GDA