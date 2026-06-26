Padres que dicen te quiero: el cambio en la crianza que impulsa vínculos más cercanos y seguros

La escena se repite cada vez con más frecuencia en muchos hogares: padres que hablan de sus sentimientos, que abrazan a sus hijos con naturalidad y que no tienen reparos en decirles “te quiero”. La expresión del afecto y la presencia emocional ganan terreno en una forma de ejercer la paternidad que se distancia de modelos tradicionales y redefine el vínculo familiar.

El legado que los padres dejan a sus hijos ya no se limita al esfuerzo económico o al cumplimiento de las responsabilidades cotidianas. En numerosos hogares, las demostraciones abiertas de cariño forman parte de la vida diaria y ocupan un lugar central en la relación con los niños.

Del sostén económico al referente emocional

Durante gran parte del siglo XX, la figura paterna estuvo asociada principalmente al rol de proveedor y a la idea de fortaleza emocional. El afecto se expresaba sobre todo a través del trabajo, el sustento del hogar y la presencia material, mientras que las demostraciones verbales de cariño quedaban en un segundo plano.

Sin embargo, distintas investigaciones académicas muestran que este modelo está cambiando. Un estudio encabezado por Daniel Singley, de la Universidad de California, concluyó que los hijos de padres que expresan sus emociones con frecuencia desarrollan vínculos más seguros y cuentan con mayores herramientas para regular sus propias emociones en situaciones de estrés.

Además, la manera en que los adultos manejan sus emociones también constituye una forma de enseñanza. Los hijos aprenden observando cómo sus padres atraviesan momentos de alegría, cansancio o dificultad.

Hombre llevando a su hijo sobre los hombros. Foto: Freepik.

La importancia de poner en palabras lo que se siente

Muchos padres coinciden en que este proceso no surgió de forma planificada. Separaciones, pérdidas, experiencias complejas o procesos terapéuticos llevaron a varios de ellos a revisar viejos mandatos que vinculaban la sensibilidad con una supuesta debilidad.

La psicóloga Katie A. McLaughlin, de Harvard, sostiene que los niños suelen interpretar el estado emocional de sus padres como información relacionada con ellos mismos. Por eso, explicar de manera adecuada lo que se siente ayuda a evitar que los hijos asuman responsabilidades que no les corresponden.

Por su parte, la investigadora Brené Brown documentó que numerosos hombres sienten una fuerte presión cultural para evitar mostrarse vulnerables frente a sus hijos y señala que romper con ese mandato exige un trabajo consciente y sostenido.

En la misma línea, un estudio de la Universidad de Melbourne, dirigido por Mark Dadds y realizado durante ocho años con 847 familias, encontró que los hijos de padres emocionalmente expresivos presentan menores niveles de ansiedad, mejores habilidades para resolver conflictos y relaciones más estables durante la adolescencia.

Padre e hijo en bosque Foto: svyatkovsky.com

Una transformación que también alcanza a los padres

La apertura emocional no solo repercute en los hijos. Muchos padres afirman haber encontrado respuestas inesperadas en los niños, quienes desde edades tempranas desarrollan mayores capacidades para escuchar, acompañar y expresar afecto.

La investigadora Jenny Yip, de la Universidad de Harvard, estudió este fenómeno y concluyó que la expresión emocional coherente de los adultos genera en los niños un aprendizaje emocional especialmente intenso a través de la observación y la imitación.

En definitiva, la paternidad parece estar transitando un cambio profundo. Cada vez más hombres encuentran en la expresión de sus emociones una nueva manera de vincularse con sus hijos, construyendo relaciones más cercanas, afectivas y seguras.

En base a El Tiempo/GDA