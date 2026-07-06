Por qué una experta en liderazgo recomienda dejar de pedir perdón por todo y aprender a decir que no

Pedir perdón por hablar demasiado, por expresar emociones o incluso por ocupar espacio en una conversación puede parecer un gesto de cortesía. Sin embargo, para la experta en liderazgo y comportamiento organizacional Shadé Zahrai, este hábito puede reflejar un problema más profundo relacionado con la búsqueda constante de aprobación.

Durante una entrevista en el pódcast de Mel Robbins, la autora del libro Big Trust explicó que este comportamiento forma parte de lo que denomina la "trampa de la amabilidad", un patrón que lleva a muchas personas a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias.

La "trampa de la amabilidad"

Según Zahrai, quienes tienen dificultades para aceptarse a sí mismos suelen buscar validación externa y terminan disculpándose por situaciones que no lo requieren.

"Piden perdón por todo: por hablar demasiado o por mostrar emociones", señaló durante la entrevista.

La especialista considera que este hábito refuerza la sensación de no ser suficiente y termina debilitando la confianza personal.

Pareja tomada de la mano tiene una conversación difícil. Foto: Freepik.

Reemplazar el "perdón" por la gratitud

Como alternativa, Zahrai propone cambiar algunas disculpas innecesarias por expresiones de agradecimiento.

En lugar de decir "perdón, estoy hablando demasiado", sugiere optar por "gracias por escucharme". Del mismo modo, en vez de "perdón, estoy muy sensible", recomienda decir "gracias por tenerme paciencia".

A su entender, este cambio ayuda a modificar la forma en que la persona se percibe a sí misma y, al mismo tiempo, reconoce la disposición del otro.

Cómo aprender a decir que no

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la dificultad para rechazar pedidos sin sentirse culpable.

Para evitar responder de forma automática, Zahrai recomienda hacer una pausa antes de aceptar un compromiso y seguir tres pasos: agradecer que hayan pensado en uno, revisar la propia agenda y comprometerse a responder en un plazo determinado.

Según la especialista, este procedimiento permite evaluar con mayor calma si aceptar ese pedido afectará el bienestar personal.

"Debes pensar en cómo convertir ese no en un sí hacia ti mismo", afirmó.

Quién es Shadé Zahrai

Shadé Zahrai es doctora en comportamiento organizacional, cuenta con un MBA y formación en Derecho. Nacida en Australia e hija de padres iraníes, dejó su carrera como abogada y banquera para dedicarse a la investigación, el liderazgo y la educación en estrategias de autoconfianza y desarrollo profesional.

En base a La Nación/GDA