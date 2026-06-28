El hábito tradicional que la tecnología no logró superar y que los neurólogos recomiendan recuperar

En una época dominada por la tecnología, tomar apuntes a mano durante reuniones, clases o sesiones de estudio sigue siendo una práctica con importantes beneficios para el cerebro. Diversas investigaciones en psicología y neurociencia indican que la escritura a mano favorece una mejor comprensión de la información, fortalece la memoria y estimula habilidades vinculadas al pensamiento crítico y la capacidad de síntesis.

Aunque los dispositivos digitales ofrecen comodidad y rapidez, los especialistas sostienen que escribir con papel y lapicera continúa aportando ventajas cognitivas difíciles de replicar mediante un teclado.

Favorece un procesamiento más profundo de la información

Foto: Pxhere.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), publicado en la revista Psychological Science, encontró diferencias significativas entre quienes toman notas manualmente y quienes utilizan computadoras para registrar información.

Según los resultados, las personas que recurren a la toma de apuntes a mano suelen resumir conceptos, identificar ideas centrales y organizar mejor los contenidos. En cambio, quienes escriben en una computadora tienden a copiar de manera más literal lo que escuchan, sin procesarlo necesariamente en profundidad.

Cómo la escritura manual estimula el cerebro

Especialistas en psicología cognitiva y neurología explican que escribir sobre papel obliga al cerebro a seleccionar, ordenar y sintetizar la información. Este proceso activa mecanismos mentales complejos que favorecen la comprensión y el aprendizaje.

Además, un análisis difundido por la BBC en 2024 señaló que la escritura cursiva puede estimular determinadas vías neuronales relacionadas con el desarrollo del lenguaje y la adquisición de conocimientos.

Los expertos destacan que la escritura manual involucra distintas redes neuronales, favoreciendo el reconocimiento de letras, la coordinación motora fina y el procesamiento cognitivo, aspectos que suelen participar en menor medida durante la escritura digital.

Escribir a mano mejora la concentración y la atención

Diversas investigaciones muestran que las personas que practican la escritura manual mantienen niveles más elevados de atención sostenida.

Esto ocurre porque el proceso exige seleccionar información relevante y organizarla activamente, evitando la simple reproducción automática de datos. Como resultado, se fortalece la comprensión de los contenidos y aumenta la capacidad de retener información.

Por el contrario, la escritura digital puede favorecer una mecanización de los movimientos y una transcripción más automática de lo escuchado o leído.

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Beneficios de escribir a mano

Entre las principales ventajas asociadas a la escritura a mano, los especialistas destacan:



Fortalece la memoria y la retención de información .

y la . Mejora la capacidad de síntesis y la organización de ideas.

y la organización de ideas. Estimula el pensamiento crítico y la reflexión.

y la reflexión. Favorece la concentración y la atención sostenida.

y la atención sostenida. Potencia la capacidad lógica y la asociación de conceptos.

y la asociación de conceptos. Facilita la revisión y reformulación de pensamientos.

Ayuda a expresar emociones de manera más consciente.

Promueve el autoconocimiento y la inteligencia emocional .

y la . Permite identificar patrones de pensamiento y posibles distorsiones cognitivas .

. Facilita la planificación de objetivos personales y profesionales.

Cómo incorporar la escritura a mano en la vida cotidiana

Los especialistas recomiendan recuperar el hábito de utilizar papel y lápiz en actividades diarias. Ya sea durante reuniones de trabajo, clases, jornadas de estudio o momentos de reflexión personal, tomar notas manualmente puede mejorar significativamente la comprensión y la organización de la información.

Una estrategia especialmente útil consiste en releer periódicamente los apuntes realizados, identificar conexiones entre ideas y reflexionar sobre los conceptos registrados. De esta manera, la escritura manual se convierte en una herramienta eficaz para potenciar el aprendizaje, fortalecer la memoria, mejorar la productividad y favorecer el desarrollo personal.