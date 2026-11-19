Llegar tarde de manera habitual suele interpretarse como una señal de mala educación, desinterés o falta de respeto hacia los demás. Sin embargo, la psicología propone una explicación más compleja: en muchos casos, la impuntualidad crónica no responde a una actitud deliberada, sino a dificultades para percibir, calcular y administrar el tiempo.

El psicoterapeuta Jonathan Alpert señala que llegar tarde de manera reiterada puede deteriorar la confianza y las relaciones interpersonales, ya que transmite a los demás la sensación de que su tiempo no es valorado. No obstante, detrás de este comportamiento pueden existir patrones psicológicos que dificultan el cumplimiento de los horarios, incluso cuando la persona tiene la intención de ser puntual.

Qué es la ceguera temporal y cómo se relaciona con la impuntualidad

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Uno de los fenómenos asociados con las dificultades para gestionar el tiempo es la llamada ceguera temporal, una alteración en la percepción de cuánto duran las actividades y de cuánto tiempo queda disponible para completar una tarea.

Esta dificultad puede aparecer vinculada al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que las personas con esta condición pueden presentar problemas en determinadas funciones ejecutivas, como la planificación, la organización, la estimación de tiempos y la gestión de plazos.

Sin embargo, es importante aclarar que llegar tarde de manera frecuente no significa tener TDAH ni constituye, por sí solo, un diagnóstico médico. Para determinar si existe una condición de salud mental que explique estas dificultades es necesaria la evaluación de un profesional.

Ansiedad, evitación y perfeccionismo: tres causas de la impuntualidad

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Según Alpert, existen distintos factores psicológicos que pueden contribuir a que una persona llegue tarde de manera sistemática. Entre ellos identifica tres mecanismos principales: la ansiedad, la evitación y el perfeccionismo.

En algunos casos, la dificultad aparece cuando se intenta realizar demasiadas actividades en un periodo limitado. Las personas sobreestiman su capacidad para completar las tareas y calculan menos tiempo del que realmente necesitan. Esta tendencia a realizar múltiples actividades antes de salir puede generar retrasos que se acumulan a lo largo del día.

El perfeccionismo también puede influir en la impuntualidad crónica. La necesidad de revisar cada detalle, terminar una tarea antes de abandonarla o asegurarse de que todo esté en orden puede prolongar las actividades más allá de lo previsto.

Otro factor es la dificultad para pasar de una actividad a otra. Algunas personas permanecen concentradas en una tarea y tienen problemas para interrumpirla, incluso cuando se acerca la hora de cumplir otro compromiso. Como consecuencia, pierden la noción del tiempo y no advierten que están demorando su salida.

Estas dificultades pueden repercutir tanto en las relaciones personales como en el entorno laboral. Quienes llegan tarde habitualmente no siempre reconocen el impacto de sus demoras sobre las personas que los esperan. En el trabajo, además, la falta de puntualidad puede afectar la coordinación de actividades, el cumplimiento de responsabilidades y la reputación profesional.

Estrategias para mejorar la gestión del tiempo

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Modificar el hábito de la impuntualidad requiere, en primer lugar, reconocer cómo se utiliza realmente el tiempo. Los especialistas recomiendan reemplazar las estimaciones intuitivas por registros concretos que permitan identificar errores de cálculo.

Una estrategia consiste en comparar cuánto se cree que llevará una actividad con el tiempo que efectivamente demanda. Registrar estas diferencias ayuda a desarrollar una percepción más realista de la duración de las tareas y a organizar mejor los compromisos.

Alpert también recomienda incorporar márgenes de tiempo de entre 10 y 15 minutos entre las distintas actividades del día. Estos intervalos funcionan como un recurso preventivo para evitar que un retraso inicial se traslade a los compromisos siguientes y genere un efecto dominó.

Otras medidas que pueden ayudar a mejorar la puntualidad son:



Utilizar alarmas y recordatorios : establecer avisos para anticipar el momento de interrumpir una actividad y comenzar los preparativos para el siguiente compromiso.

: establecer avisos para anticipar el momento de interrumpir una actividad y comenzar los preparativos para el siguiente compromiso. Preparar las cosas con anticipación : dejar listos la ropa, los documentos, las llaves y otros objetos necesarios para evitar búsquedas de último momento.

: dejar listos la ropa, los documentos, las llaves y otros objetos necesarios para evitar búsquedas de último momento. Simplificar las rutinas matutinas : reducir la cantidad de tareas que se realizan antes de salir de casa y evitar incorporar actividades que puedan extenderse más de lo previsto.

: reducir la cantidad de tareas que se realizan antes de salir de casa y evitar incorporar actividades que puedan extenderse más de lo previsto. Calcular los tiempos reales de traslado : contemplar posibles demoras y no organizar los desplazamientos sobre la base de condiciones ideales.

: contemplar posibles demoras y no organizar los desplazamientos sobre la base de condiciones ideales. Establecer intervalos entre compromisos: reservar algunos minutos adicionales para absorber imprevistos y evitar que una demora condicione toda la jornada.

Cuando la impuntualidad afecta de manera persistente la vida cotidiana, el trabajo o las relaciones personales, consultar con un profesional de la salud mental puede ayudar a identificar las causas específicas y desarrollar estrategias adaptadas a cada situación.

En definitiva, gestionar el tiempo y desarrollar hábitos de puntualidad no son capacidades inalterables. Se pueden entrenar y mejorar mediante cambios en la organización cotidiana, el reconocimiento de las propias dificultades y, cuando sea necesario, el acompañamiento profesional.