Ni gimnasio ni pesas: el hábito de 30 minutos que elimina la hinchazón de piernas y fortalece los glúteos

En un contexto donde el ejercicio suele asociarse a rutinas estructuradas o al uso de equipamiento, una acción tan simple como subir escaleras está ganando reconocimiento como una de las formas más eficaces y accesibles de actividad física. Este hábito cotidiano, muchas veces evitado por comodidad, puede convertirse en un entrenamiento completo para la salud cardiovascular y la resistencia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada. En ese marco, subir y bajar escaleras cumple con creces este objetivo, ya que implica un esfuerzo más intenso que caminar en plano. El movimiento vertical obliga al corazón a trabajar con mayor exigencia, lo que mejora la capacidad aeróbica en menos tiempo.

Uno de los efectos más relevantes de esta práctica se da en el sistema circulatorio. Al activar de forma intensa los músculos de las piernas, se favorece el retorno venoso, es decir, el flujo de sangre desde las extremidades hacia el corazón.

Subir y bajar escaleras. Foto: Canva.

Este mecanismo contribuye a prevenir o aliviar problemas frecuentes como várices, retención de líquidos e hinchazón en las piernas. Además, la práctica regular puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, dos factores clave en la salud cardiovascular.

Fuerza, estabilidad y prevención

Subir y bajar escaleras no solo trabaja el sistema cardiovascular: también fortalece el tren inferior. Durante este movimiento se activan músculos como isquiotibiales, cuádriceps, glúteos y gemelos. Este fortalecimiento tiene un impacto directo en la estabilidad y el equilibrio, aspectos fundamentales para prevenir caídas, especialmente en adultos mayores. También contribuye a proteger las articulaciones y mejorar la movilidad general.

Foto: Freepik.

No es necesario vivir en un edificio con escaleras para aprovechar este ejercicio. Se puede adaptar fácilmente usando escalones en casa, estructuras en espacios públicos o incluso plataformas tipo step.

La clave está en la constancia y en mantener un ritmo adecuado. No se trata de velocidad, sino de sostener el movimiento de forma segura. Subir escaleras es una alternativa simple, gratuita y altamente efectiva para mejorar la salud física. Integrada de forma regular, puede aportar beneficios significativos sin necesidad de rutinas complejas ni equipamiento especializado.

Con base en El Tiempo/GDA