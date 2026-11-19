Más allá de su evidente impacto en la apariencia física, los músculos abdominales cumplen un rol central en la estabilidad y la postura del cuerpo. Cuando esta zona presenta debilidad o trabaja de manera deficiente, aumenta el riesgo de sufrir alteraciones funcionales, como una pronunciación excesiva de la curvatura lumbar.

Según explica el preparador físico Luciano Aguilera, esta musculatura interviene de forma constante en acciones tan cotidianas como toser, estornudar, levantar peso, orinar o simplemente sentarse y pararse. Por ese motivo, el especialista sostiene que su entrenamiento no debe encararse únicamente desde un enfoque estético, sino como una herramienta indispensable para mejorar la movilidad diaria y resguardar la salud general.

En la misma línea, Santiago Kweitel —médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y de la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP)— subraya que los abdominales nunca deben concebirse ni ejercitarse como piezas aisladas. "Forman parte del core que es el responsable de la estabilidad del tronco, de la pelvis, de la columna, la correcta respiración, la protección de las vísceras, el retorno venoso y el control de la presión", detalla el profesional.

Errores de ejecución que comprometen la zona lumbar

Ambos especialistas coinciden en que persisten numerosos mitos sobre cómo trabajar el abdomen de manera efectiva y advierten sobre prácticas habituales que pueden resultar contraproducentes. Uno de los fallos más frecuentes ocurre al realizar la plancha, un ejercicio en el que resulta fundamental evitar tanto que la cadera se desplome hacia el piso como que se eleve en exceso. "La cadera tiene que estar en la misma línea que el resto del cuerpo", afirma Aguilera, quien alerta que una mala ejecución puede generar una curvatura lumbar exagerada o una retroversión pélvica inadecuada capaz de derivar en lesiones.

Otro punto crítico radica en la sobreexigencia de ejercicios que reclutan intensamente el músculo psoas ilíaco, como los abdominales bisagra (o "en V") y aquellos basados en la elevación y el movimiento continuo de las piernas. "Hipertrofiar este músculo puede traer cambios posturales porque es el encargado de motivar movimientos como caminar/correr y flexionar la cadera", señala el entrenador. Para sortear este inconveniente, sugiere variar las rutinas y mantener las rodillas flexionadas a 90 grados en distintos movimientos, logrando así bloquear la acción del psoas y enfocar el esfuerzo en el resto de la pared abdominal.

Asimismo, el trabajo de los músculos oblicuos suele ejecutarse de manera riesgosa. "Cuando trabajamos los músculos oblicuos hay que evitar a toda costa que las rotaciones partan del tronco", enfatiza Aguilera, explicando que la columna vertebral no está diseñada para soportar giros bruscos y puede lastimarse ante un mal movimiento. Como alternativa segura, recomienda optar por ejercicios como los mountain climbers, que se realizan en posición de plancha cruzando levemente las piernas mientras el torso permanece lo más recto y estable posible.

Ponerse a hacer abdominales en vez de zamparse una dona glaseada puede ser una decisión complicada. Foto: Pexels.

Más allá de las repeticiones: nutrición y descanso

La creencia de que acumular cientos de repeticiones fortalece automáticamente la zona media es otro de los conceptos que los expertos buscan desterrar. "Para tener resultados contundentes hay que sumar otros elementos como el cardio, el entrenamiento de fuerza y contar con una alimentación saludable", sostiene Kweitel. Si bien combinar estas disciplinas permite un abordaje integral, el deportólogo pide cautela frente a las expectativas desmedidas: "No se puede esperar tener el mismo físico que un deportista de elite o atleta que dedica su vida a eso porque después, al no obtener los mismos resultados, aparece una gran frustración".

Finalmente, los especialistas destacan que los factores metabólicos y emocionales también inciden directamente en el aspecto y el rendimiento del abdomen. Aguilera advierte que niveles elevados de cortisol —la hormona vinculada al estrés— favorecen un mayor almacenamiento de grasa en el organismo, lo que muchas veces oculta los avances logrados en el gimnasio. Por su parte, Kweitel aconseja mantener bajo control el consumo de azúcares y carbohidratos, acompañando la actividad física con un plan nutricional equilibrado para consolidar resultados reales y sostenibles.

En base a La Nación/GDA