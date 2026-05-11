Guía de actividad física para el hígado graso: frecuencia y tipos de ejercicios recomendados

El ejercicio físico se convirtió en una de las herramientas más recomendadas para combatir el hígado graso, una condición cada vez más frecuente y estrechamente vinculada al sedentarismo, la obesidad y los problemas metabólicos. Aunque durante años el tratamiento estuvo centrado casi exclusivamente en la pérdida de peso, investigaciones recientes muestran que moverse de manera regular puede beneficiar al hígado incluso cuando el peso corporal no cambia demasiado.

Especialistas y organismos de salud coinciden en que la actividad física sostenida ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejora indicadores asociados al funcionamiento hepático. Las guías internacionales establecen un objetivo mínimo de 150 minutos semanales de actividad moderada. En la práctica, esto suele traducirse en: caminatas rápidas, bicicleta, natación, ejercicios aeróbicos y tareas físicas de intensidad media.

Una de las formas más habituales de distribuirlo es realizar sesiones de 30 minutos, cinco veces por semana. Según estudios, alcanzar este nivel de actividad puede generar cambios medibles en personas con hígado graso, incluyendo una disminución de la grasa acumulada en el órgano.

Representación del hígado. Imagen: Commons.

Por qué el movimiento ayuda al hígado

El hígado cumple funciones clave en el metabolismo de grasas y azúcares. Cuando existe resistencia a la insulina o exceso de grasa corporal, puede comenzar a acumular lípidos en su interior, alterando progresivamente su funcionamiento. La actividad física contribuye a revertir parte de ese proceso porque:



Aumenta el gasto energético;

Favorece la utilización de grasas como combustible;

Mejora la sensibilidad a la insulina;

Reduce procesos inflamatorios;

Estimula mecanismos celulares vinculados al metabolismo.

Además, algunos estudios observaron que el ejercicio regular puede disminuir el riesgo de progresión hacia formas más graves de enfermedad hepática, como fibrosis o inflamación crónica.

Uno de los aspectos que más destacan los investigadores es que los beneficios del ejercicio no dependen únicamente del adelgazamiento. En muchas personas, la mejora hepática aparece incluso sin grandes cambios en la balanza. Esto ocurre porque la actividad física genera adaptaciones metabólicas que impactan directamente sobre el funcionamiento del hígado.

Personas hacen ejercicio físico en un gimnasio con pesas. Foto: Freepik

Por ese motivo, los especialistas insisten en que el movimiento no debe verse solo como una herramienta estética, sino como parte del tratamiento integral de la salud metabólica.

Las investigaciones sugieren que la combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza puede ofrecer mejores resultados que una sola modalidad. Por ejemplo: caminar o correr, bicicleta o natación, ejercicios con peso corporal o entrenamiento con resistencia o pesas. También se recomienda evitar largos períodos de inactividad y sostener una frecuencia mínima de tres días semanales para mantener los efectos metabólicos.

El uso de relojes inteligentes, aplicaciones o contadores de pasos comenzó a utilizarse cada vez más como apoyo para mantener la constancia. Algunos trabajos científicos encontraron que el seguimiento digital ayuda a cumplir objetivos semanales y puede mejorar la adherencia a largo plazo, incluso en programas realizados a distancia.

Aunque el hígado graso suele avanzar de forma silenciosa, los especialistas remarcan que cambios simples y sostenidos en el nivel de actividad física pueden tener un impacto importante sobre la evolución de la enfermedad y la salud general.

Con base en El Tiempo/GDA