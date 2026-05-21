Entrenamientos inmersivos: la tendencia viral que combina ejercicio, diversión y estímulos mentales

El fenómeno empezó a multiplicarse en redes sociales casi sin que muchos se dieran cuenta. Videos de personas siguiendo estímulos visuales en pantalla, moviendo brazos, saltando, esquivando figuras o reaccionando a señales luminosas comenzaron a invadir los feeds. Lo que para algunos parecía apenas un juego terminó convirtiéndose en una de las tendencias fitness más comentadas del último tiempo: los entrenamientos inmersivos e interactivos.

La propuesta mezcla movimiento, coordinación y entretenimiento en sesiones breves que pueden hacerse desde la casa, con apenas una pantalla y algo de espacio libre. El formato se volvió especialmente popular entre quienes buscan una forma más descontracturada de moverse y romper con las rutinas clásicas de gimnasio.

La creadora de contenido India Gants, que reúne cientos de miles de seguidores en redes, ayudó a impulsar esta modalidad al compartir videos donde realiza entradas en calor siguiendo animaciones y estímulos visuales. Uno de sus posteos más vistos superó los cuatro millones de reproducciones y despertó miles de comentarios de usuarios que destacaban lo entretenido de la experiencia.

Movimiento y estímulos

Las dinámicas varían según el tipo de video. Algunos muestran siluetas humanas indicando movimientos específicos; otros incorporan mecánicas similares a las de los videojuegos, donde el usuario debe reaccionar rápidamente para “cumplir misiones”. También hay propuestas que recrean caminatas por paisajes naturales para acompañar ejercicios en bicicletas fijas o cintas de correr.

La lógica detrás de estos entrenamientos apunta a captar la atención de personas que muchas veces sienten que no tienen tiempo, motivación o concentración suficiente para sostener una rutina convencional. Música intensa, cambios rápidos de imágenes, colores vibrantes y consignas permanentes forman parte del atractivo.

Además, tienen otra ventaja que explica buena parte de su expansión: son accesibles. Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin equipamiento especial y de forma gratuita en distintas plataformas digitales.

Foto: Unsplash.

Cuerpo y mente en simultáneo

Rodrigo Parias, médico especializado en deportología infantojuvenil, explica que este tipo de entrenamiento no pasa únicamente por el uso de tecnología, sino por generar situaciones en las que la persona deba percibir estímulos, tomar decisiones y reaccionar físicamente.

Según señala, los ejercicios inmersivos pueden funcionar como complemento de las rutinas tradicionales porque incorporan componentes dinámicos y menos previsibles. A diferencia de los entrenamientos más estructurados, aquí el cuerpo debe responder constantemente a estímulos que cambian.

Parias advierte, de todos modos, que es importante conocer previamente los movimientos o gestos físicos que se realizan para evitar errores técnicos.

La popularidad de estas prácticas también creció a partir de la pandemia, cuando mucha gente empezó a buscar alternativas para mantenerse activa dentro de casa. Para Dominic King, especialista en medicina deportiva de la Clínica Cleveland de Estados Unidos, el auge de estos ejercicios estuvo ligado a esa necesidad de combinar actividad física con entretenimiento.

Dentro de este universo aparece además el concepto de “exergaming”, que une ejercicio y dinámicas digitales interactivas. La idea es transformar el entrenamiento en una experiencia más atractiva y sostenible en el tiempo.

King sostiene que cuando una actividad resulta divertida también puede contribuir a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. En esa línea, menciona que los videojuegos y las dinámicas interactivas muchas veces funcionan como espacios de distracción y bienestar emocional.

Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Psychology analizó a más de 400 estudiantes universitarios para observar qué factores motivaban más la práctica de ejercicio. Entre distintas variables —como salud, apariencia física o sociabilidad—, la diversión apareció como uno de los elementos con mayor impacto positivo sobre la salud mental.

Ejercicio "pájaro -. perro.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Complemento, no reemplazo

Para Parias, uno de los principales aportes de estas rutinas es que ayudan a mejorar la coordinación, el equilibrio, la concentración y la velocidad de reacción. También destaca que favorecen una mayor integración entre mente y cuerpo, especialmente importante en niños y adolescentes.

Sin embargo, remarca que no están libres de riesgos. Intentar hacer los movimientos demasiado rápido o descuidar la técnica puede generar problemas, del mismo modo que ocurre con cualquier otra actividad física.

El especialista subraya además que este tipo de entrenamiento no sustituye las rutinas tradicionales guiadas por profesionales. El trabajo clásico sigue siendo fundamental para desarrollar fuerza, resistencia y técnica. La diferencia, explica, es que las propuestas inmersivas aportan dinamismo, capacidad de adaptación y una experiencia más entretenida.

La clave, concluye, no pasa por elegir entre uno u otro sistema, sino por encontrar una combinación equilibrada entre ambos.

En base a La Nación/GDA