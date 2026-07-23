A los 82 años, Mick Jagger revela las claves de su vitalidad: movimiento diario y hábitos sostenidos en el tiempo

La presencia de Mick Jagger en varios partidos del Mundial de Fútbol volvió a despertar la admiración de miles de personas. A sus 82 años, el líder de los Rolling Stones mantiene una energía que parece desafiar el paso del tiempo, aunque él asegura que no hay secretos extraordinarios detrás de su estado físico.

En una entrevista concedida semanas atrás a la revista GQ, declaraciones que luego retomó en el podcast Conan O'Brien Needs a Friend, el músico explicó que gran parte de esa vitalidad tiene su origen en la infancia, cuando su padre, Basil "Joe" Jagger, profesor de educación física, le inculcó la importancia del movimiento. "Me enseñó a moverme para no quedar flácido", recordó.

Una rutina basada en la constancia

El caso de Jagger suele citarse como un ejemplo de envejecimiento activo. Más allá de una predisposición genética favorable, el artista sostiene una rutina de entrenamiento que, según la publicación, demanda entre dos y tres horas diarias e incluye ejercicios con el propio peso corporal, yoga, pilates y baile.

Esa combinación de disciplinas, sumada a un hábito mantenido durante décadas, le permite afrontar exigentes presentaciones sobre el escenario con un despliegue físico poco habitual para su edad. La formación recibida desde niño, guiada por un padre dedicado a la educación física, fue la base sobre la que construyó esa capacidad.

Hábitos que priorizan la longevidad

El músico también destacó que su compromiso con la salud implicó tomar decisiones importantes a lo largo de su vida. En la misma entrevista afirmó que, después de los 40 años, dejó de consumir alcohol y drogas de manera sistemática porque entendió que esos excesos eran incompatibles con el objetivo de mantenerse en forma durante muchos años.

Según expresó, si una persona busca longevidad y un buen estado físico, resulta difícil sostener hábitos perjudiciales sin que, tarde o temprano, aparezcan consecuencias.

La reacción de Mick Jagger ante la derrota de Inglaterra. Foto: Captura de X.

Para Jagger, ese cambio marcó un punto de inflexión y le permitió preservar su rendimiento físico con el paso del tiempo.

Lejos de seguir tendencias pasajeras, como los baños de hielo o las saunas extremas —prácticas que reconoció que no le gustan—, el cantante sostiene que su fórmula se apoya en pilares mucho más simples: movimiento funcional, disciplina y una mente enfocada en el presente. Una filosofía que continúa reflejándose tanto en su vida cotidiana como sobre los escenarios.

En base a El Tiempo/GDA