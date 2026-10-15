Al Paso: llega un festival gratuito de vinos uruguayos, gastronomía y música en El Pinar

El vino uruguayo, la gastronomía y la música se reunirán el domingo 18 octubre en una nueva edición de Al Paso, vino + gastronomía, un festival que tendrá lugar de 18 a 24 horas en la esquina de Naciones Unidas y Pepe D’Elía, en El Pinar, Canelones.

La propuesta incluirá stands de más de 10 bodegas uruguayas, espacios gastronómicos y un mercado de productores.

El objetivo es ofrecer una instancia para conocer y disfrutar los vinos nacionales, acercarse a quienes los elaboran y descubrir las experiencias turísticas que ofrecen las bodegas.

La actividad está pensada para compartir en familia o con amigos y tendrá también música a cargo de los DJ Pamela Román y Pablo Dangiolillo, además de un show central de Spuntone y Mendaro, previsto para las 22 horas. Habrá, además, espacios de recreación para toda la familia.

La entrada al festival será libre y gratuita. Quienes quieran participar de las degustaciones podrán adquirir la copa del evento, que incluye una degustación, por $350. Se puede comprar anticipadamente a través de Ticket Fácil o directamente en el lugar.

Como parte de la propuesta, la organización realizó una alianza con Cabify para fomentar el consumo responsable de alcohol. Quienes utilicen el servicio para trasladarse al evento o regresar a sus hogares podrán acceder a un descuento en el viaje con el código MOSTOVINO. La iniciativa busca promover el mensaje «Si toma, no maneje».

Al Paso, vino + gastronomía fue declarado de interés por el Municipio de la Costa, la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo.

