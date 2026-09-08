Punta del Este Food & Wine celebra su décima edición reuniendo cocinas y ciudades de la región

Punta del Este Food & Wine llega en 2026 a su décima edición con una jornada que volverá a reunir a referentes de la gastronomía contemporánea de la región. Presentado por Itaú Personal Bank, el encuentro se realizará el sábado 17 de octubre, desde las 12:30 horas, en Narbona de Punta del Este, con la participación de chefs, productores y bodegas de distintos países. La edición cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y la Intendencia de Maldonado.

El festival alcanza esta edición con más de 10.000 asistentes acumulados a lo largo de su historia. En sus diferentes encuentros se dieron cita más de 70 chefs y 50 bodegas de distintos países, en una iniciativa que desde sus comienzos busca favorecer el intercambio entre la gastronomía local y referentes internacionales.

“Cuando comenzamos Punta del Este Food & Wine queríamos generar un encuentro que conectara al país con lo que estaba sucediendo en la gastronomía de otros lugares”, recuerda Gabriel Bialystocki, fundador del festival. “Diez ediciones después, esa idea sigue siendo la misma: mostrar nuestra gastronomía al mundo y acercar otras cocinas a Uruguay, pero también ser el punto de encuentro anual para quienes disfrutan de comer y beber bien, descubrir nuevos sabores y compartir alrededor de una mesa”.

En octubre, la participación de Río de Janeiro será uno de los principales hitos. La ciudad contará con un espacio propio y una delegación encabezada por su secretaria de Turismo, Daniela Maia, acompañada por periodistas especializados de O Globo y de Paladar, suplemento del diario Estadão.

“Estar en Punta del Este nos permitirá compartir nuestra riqueza cultural y, al mismo tiempo, generar nuevos vínculos entre dos ciudades que tienen mucho en común como destinos turísticos y gastronómicos”, afirma.

La identidad culinaria carioca estará representada por Katia Barbosa, de Aconchego Carioca; Jéssica Trindade, de Madame Olympe; y Monique Gabiatti, de Polvo Marisquería. Sus propuestas permitirán recorrer distintas expresiones de la gastronomía de Río de Janeiro, desde una cocina brasileña de raíces populares y fuerte identidad local hasta elaboraciones de perfil más contemporáneo, con una mirada especialmente puesta en los productos del mar.

De Buenos Aires llegará Juan Gaffuri, chef ejecutivo para América Latina y director de Alimentos & Bebidas de Four Seasons Hotels and Resorts, quien participará junto a Nicolás Díaz Rosaenz, de Elena Restaurante. También estará Maru Botana, que cocinará en vivo su clásico rogel, acercando al público una de las preparaciones más emblemáticas de la pastelería argentina. La programación se completará con Félix Babini, vinculado a Mad Pasta House y Casa Cavia.

La cocina uruguaya será representada por chefs de Montevideo, Punta del Este y José Ignacio. Participarán Marco Díaz Brady, de Harvest; Facundo Lodeiro, de The Grand Hotel; Jonathan Amarilla, de Natural y Popular; Majo Cuello, de Franca; Fabrizio Sergio e Ita Pereyra Goday, chefs de fuegos; Leonardo Etxea; Pilar Ilarraga, de 1921 Restaurant de Sofitel Montevideo; Astrid Acuña, de Late; Matías Sanjurjo, de Imarangatu; y Mauricio Eraso, de Fasano.

El vino vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la experiencia, con la presencia de prestigiosas bodegas nacionales y etiquetas provenientes de Argentina, Chile, España y Francia. La selección acompañará las propuestas gastronómicas y permitirá recorrer estilos y procedencias a lo largo de la jornada.

Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, habrá un área VIP especialmente acondicionada y con capacidad limitada a 200 personas. La propuesta gastronómica comenzará con una estación de bocados de Black River Caviar, continuará con Norimoto, cuyos itamaes prepararán handrolls en el momento, y sumará al chef Santiago Inzaurralde con una experiencia de asado de lujo al estilo Estancia VIK. La selección de vinos y espumosos incluirá Champagne Delamotte (Francia), Bodega Sacromonte (Uruguay), con su línea de alta gama Carapé, y Bodega Bemberg (Argentina), con La Linterna.

La venta general de entradas está disponible a través de RedTickets, con un 25% de descuento para clientes de Itaú Personal Bank y un 15% para el resto de las tarjetas Itaú. Los valores se organizan en tres tandas: del 5 al 30 de septiembre, las entradas generales tendrán un valor de USD 160 y las VIP de USD 250; del 1º al 13 de octubre, serán de USD 180 y USD 280, respectivamente; y del 14 al 17 de octubre, de USD 220 y USD 300.