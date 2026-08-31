Más allá de la belleza: el evento en Pocitos que elegirá a la referente de la tradición del mate uruguayo

La Feria del Mate Uruguay abrió la convocatoria para elegir a la primera Embajadora Nacional del Mate, una figura que tendrá como objetivo representar y promover una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura. La fecha elegida para esta actividad es el lunes 6 de setiembre en Plaza Trouville, donde se hace la tercera edición de la Feria Nacional del Mate.

La propuesta busca diferenciarse de un tradicional concurso de belleza. La elegida será convocada a desempeñar durante un año un rol vinculado con la promoción del mate, el turismo y la identidad uruguaya, además de representar a la Feria del Mate en distintas actividades.

Entre las condiciones para participar está el rango de edad (entre 18 y 35 años), la condición de residir en Uruguay, demostrar interés por la cultura y las tradiciones nacionales y, claro, contar con facilidad para comunicarse. También se valorará el carisma, la buena presencia, los conocimientos sobre el mate y la disposición para asumir actividades de representación durante el período de un año.

Foto: Oscar Fava/Commons.

La elección se realizará en vivo el domingo 6 de setiembre (de nuevo, en Plaza Trouville), durante la jornada de la Feria del Mate, que se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas. La organización plantea que la iniciativa pretende encontrar a una joven capaz de convertirse en una referente de esta costumbre y transmitir su valor cultural a nuevas generaciones. El propósito es que la embajadora no solo represente al evento, sino que contribuya a difundir una tradición que forma parte de la vida cotidiana de buena parte de los uruguayos.

Foto: Commons.

Las inscripciones ya están abiertas y quienes quieran postularse pueden comunicarse a través de WhatsApp, al 097 457 825, o escribir al correo electrónico info@mateartgallery.com.

La convocatoria apunta, en definitiva, a encontrar una representante que combine conocimiento de la tradición, capacidad de comunicación y compromiso con la cultura nacional. La propuesta busca que el mate sea el punto de partida para promover también aspectos vinculados con el patrimonio, el turismo y la identidad uruguaya.