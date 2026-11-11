La infusión que tomás para descansar puede arruinar tu noche: lo que los expertos ocultan sobre el romero

Cuando llega la noche y buscamos una manera de relajarnos antes de acostarnos, las infusiones naturales suelen convertirse en una alternativa habitual. Además de ayudar a entrar en calor durante los meses fríos, tomar una bebida caliente puede transformarse en un pequeño ritual para cerrar el día.

Entre las plantas aromáticas que suelen estar presentes en la cocina, el romero se destaca por su aroma característico y por sus diferentes usos tradicionales como remedio natural para algunas molestias.

Sin embargo, no todas las infusiones tienen efectos relajantes. Entonces, ¿es recomendable tomar té de romero por la noche? Aunque se le atribuyen distintos beneficios para la salud, esta planta también presenta propiedades estimulantes que conviene tener en cuenta antes de incorporarla a la rutina nocturna.

¿Para qué sirve la infusión de romero? Existe la creencia de que todas las infusiones de hierbas ayudan a reducir el estres y favorecen la relajación después de una jornada de trabajo. Sin embargo, según explica el portal especializado Tua Saúde, el romero tiene principalmente propiedades estimulantes y vigorizantes, por lo que sus efectos no son necesariamente los mismos que los de otras plantas utilizadas para favorecer el descanso.

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Entre los beneficios que se le atribuyen a la infusión de romero se encuentran:

Té de romero. Foto: Freepik.

Estimulación del sistema nervioso : sus compuestos bioactivos y aceites esenciales se asocian con efectos sobre la actividad cerebral y la circulación sanguínea. En lugar de actuar como un tranquilizante, el romero puede contribuir a combatir la sensación de agotamiento mental y favorecer el estado de alerta.

: sus compuestos bioactivos y aceites esenciales se asocian con efectos sobre la actividad cerebral y la circulación sanguínea. En lugar de actuar como un tranquilizante, el romero puede contribuir a combatir la sensación de y favorecer el estado de alerta. Mejora de la digestión : tradicionalmente se utiliza para aliviar algunas molestias digestivas, como la pesadez estomacal , la hinchazón abdominal y los gases. Por eso, una infusión de concentración moderada después de cenar puede resultar agradable para quienes experimentan estas molestias.

: tradicionalmente se utiliza para aliviar algunas molestias digestivas, como la , la y los gases. Por eso, una infusión de concentración moderada después de cenar puede resultar agradable para quienes experimentan estas molestias. Efecto diurético : de acuerdo con Tua Saúde , determinados compuestos del romero pueden favorecer la producción de orina y contribuir a reducir la retención de líquidos .

: de acuerdo con , determinados compuestos del romero pueden favorecer la y contribuir a reducir la . Alivio de los dolores de cabeza: también se le atribuyen propiedades que podrían ayudar a disminuir algunas cefaleas. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para considerarlo un tratamiento contra el dolor de cabeza ni para asegurar que favorezca el sueño.

Cómo preparar una infusión de romero por la noche

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Quienes disfrutan del sabor herbal del romero pueden incorporar esta planta a sus bebidas calientes, siempre que tengan en cuenta algunas recomendaciones para preparar una infusión de intensidad moderada.



Utilizar poca cantidad : es preferible comenzar con una ramita pequeña de romero fresco o una cantidad moderada de hojas secas. Una mayor concentración no garantiza más beneficios y puede aumentar la exposición a sus componentes activos.

: es preferible comenzar con una ramita pequeña de romero fresco o una cantidad moderada de hojas secas. Una mayor concentración no garantiza más beneficios y puede aumentar la exposición a sus componentes activos. Controlar el tiempo de infusión : se puede dejar reposar la planta en agua caliente durante unos minutos. El tiempo de preparación influye en la intensidad del aroma y el sabor de la bebida.

: se puede dejar reposar la planta en agua caliente durante unos minutos. El tiempo de preparación influye en la intensidad del aroma y el sabor de la bebida. Evitar ingredientes estimulantes: si el objetivo es tomar una bebida antes de acostarse, conviene evitar agregar ingredientes que contengan cafeína. También es recomendable moderar el azúcar y otros endulzantes para no incorporar cantidades innecesarias.

De todos modos, es importante recordar que el té de romero no es una infusión específicamente indicada para dormir. Debido a sus posibles efectos estimulantes, algunas personas podrían encontrarlo poco adecuado para consumir justo antes de acostarse.

Qué precauciones hay que tener al consumir romero Aunque se trata de una planta utilizada tradicionalmente en la alimentación y en preparados medicinales, el romero debe consumirse con moderación. Su uso no está exento de contraindicaciones, especialmente cuando se ingiere en cantidades elevadas o en preparados concentrados.

Se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlo con fines medicinales durante el embarazo o la lactancia. También deben tener especial precaución las personas con hipertensión arterial no controlada y quienes padecen enfermedades digestivas importantes, particularmente si presentan problemas gástricos.

Por otra parte, no es lo mismo consumir romero como condimento en las comidas que utilizar extractos, aceites esenciales o preparados concentrados. Estos últimos pueden tener una composición y una intensidad muy diferentes.

Por eso, antes de incorporar la infusión de romero a la rutina nocturna o utilizarla para tratar alguna molestia, lo más conveniente es consultar con un especialista, especialmente si se toman medicamentos o existen enfermedades preexistentes.