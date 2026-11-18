Mientras que la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda que los adultos de entre 26 y 64 años duerman entre siete y nueve horas por noche, existe un pequeño grupo de personas que logra mantener un buen nivel de energía y funcionamiento durante el día con apenas cuatro a seis horas y media de descanso.

Esta capacidad, conocida como sueño corto natural, no responde simplemente a un hábito o a una adaptación voluntaria. Investigaciones científicas desarrolladas por equipos de la Universidad de California en San Francisco y del King's College de Londres identificaron variantes genéticas que podrían explicar por qué algunas personas necesitan dormir menos que la mayoría.

En determinados casos, estas alteraciones hereditarias parecen estar relacionadas con una mayor eficiencia del descanso y una posible protección frente a algunos efectos del deterioro cognitivo. Sin embargo, los especialistas advierten que estos hallazgos no significan que reducir las horas de sueño sea beneficioso para la población general.

Sueño corto natural familiar: el papel de la genética

Hombre despertándose por la mañana. Foto: Freepik.

La bióloga molecular Ying-Hui Fu y su equipo de la Universidad de California en San Francisco identificaron distintas mutaciones genéticas relacionadas con el denominado sueño corto natural familiar (FNSS, por sus siglas en inglés).

Las personas que presentan esta característica suelen acostarse en horarios convencionales, pero se despiertan naturalmente después de pocas horas de descanso, sin experimentar el cansancio que habitualmente provoca dormir poco. Según informó la BBC, esta condición se ha observado en integrantes de una misma familia y está vinculada con factores hereditarios.

Un caso documentado es el de Aimee Pugh Bernard, profesora de Inmunología de la Universidad de Colorado, quien duerme entre cinco y seis horas y media por noche, una característica que comparte con su padre y su hermano. Tras realizarse un análisis de sangre, confirmó que también porta una de estas variantes genéticas.

Los experimentos del equipo de Fu y otras investigaciones sobre el sueño corto natural aportaron información sobre los mecanismos que podrían explicar esta particularidad.

Entre los hallazgos se destacan:



Protección neurológica en modelos animales: en 2019, los investigadores introdujeron en ratones una mutación genética asociada al sueño corto natural. Los animales durmieron menos tiempo, pero mostraron mayor resistencia a determinados déficits de memoria y una menor predisposición a desarrollar alteraciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer .

en modelos animales: en 2019, los investigadores introdujeron en ratones una mutación genética asociada al sueño corto natural. Los animales durmieron menos tiempo, pero mostraron mayor resistencia a determinados y una menor predisposición a desarrollar alteraciones relacionadas con la . Mayor eficiencia del descanso: un estudio internacional de 2014 analizó a una pareja de mellizos en la que solo uno presentaba una mutación vinculada con la necesidad de dormir menos. Aunque descansaba una hora menos que su hermano, ambos registraban una cantidad prácticamente idéntica de sueño no REM, que incluye las fases de sueño profundo. Además, después de permanecer 38 horas despierto, el portador de la mutación presentó un 40% menos de errores en las pruebas de rendimiento.

Estos resultados sugieren que, en determinadas personas, la genética puede influir tanto en la duración como en la eficiencia del sueño. No obstante, todavía se necesita más investigación para comprender los mecanismos involucrados y establecer hasta qué punto estos efectos pueden trasladarse a los seres humanos.

¿Dormir menos también puede aumentar los riesgos?

Las mutaciones relacionadas con el sueño corto natural familiar son poco frecuentes. Sin embargo, la duración del descanso también está influida por numerosas variantes genéticas comunes.

Foto: Unsplash.

Los especialistas estiman que la heredabilidad de la duración del sueño se sitúa entre el 30% y el 65%. En un análisis preliminar de casi 650.000 adultos, dirigido por la genetista Isabelle Austin-Zimmerman, del King's College de Londres, se identificaron alrededor de 244 regiones del genoma relacionadas con el tiempo que las personas necesitan dormir.

Cada variante tiene un efecto individual pequeño, que puede modificar la duración del sueño apenas un minuto. Sin embargo, la combinación de varias de ellas puede generar diferencias acumuladas de aproximadamente 20 minutos.

A diferencia de las mutaciones poco frecuentes asociadas al sueño corto natural familiar, estas predisposiciones genéticas no necesariamente ofrecen ventajas. De hecho, la investigación de Austin-Zimmerman encontró asociaciones entre las variantes vinculadas con una menor duración del descanso y un mayor riesgo de presentar:



Insomnio y dificultades para mantener un sueño continuo.

y dificultades para mantener un sueño continuo. Cansancio y somnolencia durante el día.

durante el día. Síntomas depresivos .

. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

(TDAH). Diabetes tipo 2.

También se identificaron posibles excepciones en situaciones específicas. Un estudio del University College de Londres, dirigido por Chiara Petrosellini, evaluó a 343 mujeres con trastorno bipolar después del parto.

Las participantes con mayor predisposición genética a necesitar menos horas de sueño presentaron aproximadamente la mitad del riesgo de desarrollar psicosis posparto e insomnio. Los investigadores plantearon que esta asociación podría reflejar una mayor tolerancia a las interrupciones del descanso, aunque se trata de un resultado que requiere más estudios.

Dormir poco sin sentir cansancio: por qué la percepción puede ser engañosa

Uno de los principales problemas al evaluar la calidad del descanso es que las personas no siempre reconocen cuánto afecta la falta de sueño a su rendimiento.

Hans van Dongen, investigador del Centro de Investigación del Sueño y el Rendimiento de la Universidad Estatal de Washington, demostró en un estudio que limitar el tiempo en cama a entre cuatro y seis horas por noche durante dos semanas provoca un deterioro progresivo del rendimiento cognitivo en adultos sanos.

Foto: Freepik.

Lo llamativo es que los participantes no siempre percibían ese deterioro: aunque sus capacidades disminuían, afirmaban sentirse apenas un poco más somnolientos.

Esto demuestra que acostumbrarse a dormir pocas horas no significa necesariamente que el organismo se haya adaptado a esa restricción. Una persona puede dejar de percibir el cansancio con la misma intensidad y, sin embargo, acumular dificultades de atención, memoria y rendimiento.

Por eso, los especialistas consideran importante diferenciar el sueño corto natural de la privación del sueño, ya que se trata de fenómenos distintos y con consecuencias potencialmente diferentes para la salud.

Qué aplicaciones podría tener el descubrimiento de los genes del sueño La identificación de las variantes genéticas que regulan el sueño podría abrir nuevas líneas de investigación sobre los mecanismos que determinan cuánto descanso necesita cada persona.

A largo plazo, este conocimiento permitiría distinguir mejor entre quienes tienen una predisposición biológica a dormir menos y quienes experimentan un deterioro progresivo como consecuencia de la falta de descanso.

También existen investigaciones orientadas a desarrollar tratamientos para determinados trastornos del sueño y explorar posibles aplicaciones farmacológicas que mejoren la resistencia a la privación del descanso en actividades que requieren mantenerse alerta durante períodos prolongados, como algunas tareas militares.

Sin embargo, cualquier avance en esta dirección deberá considerar los posibles efectos a largo plazo. El objetivo no debería ser simplemente conseguir que las personas duerman menos, sino comprender los mecanismos biológicos que permiten a determinados individuos necesitar menos horas de descanso sin comprometer su salud.