El hábito nocturno avalado por la ciencia: por qué un neurólogo recomienda dormir desnudo para descansar mejor

Dormir desnudo puede facilitar la regulación de la temperatura corporal y contribuir a mejorar la calidad del descanso. Así lo explicó Pablo Ferrero, neurólogo y especialista en medicina del sueño, quien destacó la importancia de la termorregulación durante la noche y recomendó evitar el exceso de ropa al acostarse.

El especialista también aconsejó utilizar sábanas frescas, preferentemente confeccionadas con fibras naturales como el algodón o el bambú, y prestar atención a los materiales de las almohadas y otros elementos de la ropa de cama.

Ferrero señaló que estas condiciones pueden ayudar a mantener una temperatura corporal adecuada durante el descanso. "Es ideal para permanecer en una buena etapa de sueño, tener un sueño reparador y sentirte reconfortado el día siguiente", afirmó el neurólogo al referirse a las condiciones ambientales del dormitorio.

¿Por qué dormir desnudo puede favorecer el descanso?

La recomendación de dormir sin ropa está relacionada con la termorregulación, el proceso fisiológico mediante el cual el organismo ajusta su temperatura. Este mecanismo cumple un papel importante durante la noche y forma parte de los cambios que acompañan al ciclo del sueño.

Según Ferrero, evitar las prendas que dificultan la pérdida de calor puede facilitar la regulación térmica del cuerpo. Por ese motivo, también destacó la importancia de elegir materiales frescos para las sábanas y las fundas de las almohadas.

El especialista señaló que las telas que están en contacto con la cabeza y el cuello pueden influir en la disipación del calor corporal. Por eso, recomendó prestar atención tanto a la almohada como a los materiales utilizados en la ropa de cama.

¿Cuántas horas hay que dormir por noche y cuánto debe durar una siesta?

En cuanto a la cantidad de horas de sueño recomendadas, Ferrero indicó que el período óptimo de descanso se encuentra entre las siete y las ocho horas diarias. Sin embargo, aclaró que no alcanza con considerar únicamente el tiempo que una persona permanece en la cama: también influyen las condiciones del dormitorio y los hábitos previos a acostarse.

Otro aspecto que abordó fue la duración de las siestas. El neurólogo desaconsejó utilizarlas para compensar varios días consecutivos de descanso insuficiente, ya que esta práctica puede alterar el ritmo circadiano, el sistema biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia. "Si estás haciendo la siesta el fin de semana porque tuviste 5 días de poco sueño, claramente esa no es la forma de solucionarlo", explicó.

Respecto al tiempo recomendado para una siesta, Ferrero mencionó los 26 minutos como referencia y citó una recomendación atribuida a la NASA: "La duración ideal, dice la Nasa que son 26 minutos, nadie le discute a la Nasa, así que todos sostenemos los 26 minutos".

Cómo elegir un colchón adecuado para dormir mejor

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La elección del colchón también puede influir en la calidad del sueño, especialmente por el soporte que proporciona al cuerpo y la postura que permite mantener durante la noche.

Ferrero explicó que la comodidad depende de las preferencias individuales, aunque destacó algunas características de los colchones de resortes, relacionadas con una mayor ventilación y circulación del aire. "Permite respirar un poquitito más el cuerpo, pero ambos son excelentes productos", señaló al comparar los modelos de resortes con otras alternativas.

El neurólogo recomendó probar el colchón antes de comprarlo, durante al menos 15 o 20 minutos, para comprobar si proporciona un soporte adecuado para la columna vertebral. Según explicó, la columna tiene una curvatura natural similar a una letra S. Por eso, el colchón debería permitir que zonas como los hombros y la pelvis se hundan de manera apropiada, sin dejar la región lumbar desprovista de apoyo.

En este contexto, también destacó el pantografiado de la espuma, un procedimiento que permite adaptar distintas zonas del colchón a las presiones que ejerce el cuerpo. Esta característica puede contribuir a distribuir mejor el peso y favorecer una postura adecuada durante las horas de descanso.

Qué tipo de almohada recomienda un neurólogo para dormir

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La elección de la almohada es otro aspecto que puede influir en la postura durante el sueño y en la aparición de molestias cervicales. Ferrero recomendó utilizar almohadas anatómicas o ergonómicas con dos alturas diferentes. Este diseño permite adaptar el apoyo a la forma del cuello y mantener la cabeza en una posición adecuada.

"La joroba más baja tiene que ir en el espacio que está abajo del cuello, justamente para que este espacio que tiene forma de bóveda se llene con esta espuma y haga que descanse el cuello mientras que la cabeza va a quedar alojada en el hueco", precisó. La finalidad de este diseño es proporcionar un soporte adecuado a la región cervical y evitar que el cuello quede en una posición forzada durante la noche.

¿Cuál es la mejor posición para dormir y evitar molestias?

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La posición para dormir también puede influir en la calidad del descanso y en determinadas molestias físicas. Según Ferrero, descansar boca arriba puede ser una alternativa cuando no existen condiciones de salud que lo desaconsejen.

Entre ellas mencionó los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño, problemas que pueden agravarse en algunas personas cuando duermen en esa posición.

En caso de preferir dormir de costado, el especialista recomendó hacerlo sobre el lado izquierdo, ya que esta postura puede contribuir a reducir el reflujo gastroesofágico y algunas molestias digestivas.

De esta manera, la temperatura corporal, la elección del colchón y la almohada, la duración del descanso y la postura adoptada durante la noche son algunos de los factores que pueden influir en la calidad del sueño.

