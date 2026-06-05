Dormir menos de seis horas por noche puede reducir hasta un 30% el rendimiento cognitivo

Dormir poco de manera habitual puede tener consecuencias mucho más profundas que la simple sensación de cansancio. Según la especialista en medicina del sueño Nuria Roure, descansar menos de seis horas por noche de forma crónica puede afectar significativamente el funcionamiento del cerebro y disminuir el rendimiento cognitivo.

La experta señala que la falta sostenida de sueño repercute en capacidades esenciales para la vida cotidiana, como la concentración, la creatividad y la toma de decisiones. Además, muchas personas no logran identificar con claridad el deterioro de su desempeño y suelen atribuirlo a factores como el estrés, la edad o las exigencias de la rutina diaria.

Un cerebro que funciona por debajo de sus posibilidades

Roure ha resumido esta problemática en una afirmación que ha compartido en distintas intervenciones públicas: dormir menos de seis horas por noche de manera crónica puede reducir hasta un 30% la capacidad cognitiva.

Esta advertencia encuentra respaldo en diferentes investigaciones sobre sueño y funcionamiento cerebral, que han vinculado la privación de descanso con alteraciones en procesos fundamentales como la atención, la memoria de trabajo, la velocidad para procesar información y la capacidad para resolver problemas.

Cuando el sueño insuficiente se vuelve una constante, el cerebro pierde eficiencia en tareas que requieren análisis, organización y pensamiento estratégico, afectando tanto el desempeño laboral como las actividades cotidianas.

Mujer durmiendo. Foto: Freepik.

Consecuencias en el juicio y la toma de decisiones

La especialista también destaca que los efectos de dormir mal no se limitan al corto plazo. Según explica, la falta de descanso puede alterar el juicio racional y afectar funciones vinculadas con la corteza prefrontal, una región cerebral relacionada con la planificación, el control ejecutivo y la evaluación de riesgos.

Al mismo tiempo, aumenta el peso de los circuitos asociados a la recompensa inmediata, una situación que puede favorecer conductas más impulsivas y decisiones menos meditadas.

Para Roure, el sueño no debe considerarse un lujo ni una actividad prescindible. Por el contrario, sostiene que se trata de una necesidad biológica fundamental para el correcto funcionamiento físico y mental.

Mujer adulta con insomnio no puede dormir por la noche. Foto: Freepik.

Licenciada en Psicología, doctora en Medicina del Sueño, acreditada como Somnologist por la European Sleep Research Society y docente de la Universidad de Lleida, la especialista insiste en la importancia de priorizar el descanso como una herramienta esencial para preservar la salud cognitiva y el bienestar general.

En base a El Tiempo/GDA