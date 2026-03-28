¿No podés dormir? El sencillo hábito natural con romero que recomiendan para calmar la ansiedad nocturna

En la búsqueda de mejorar el descanso, algunas prácticas simples ganan lugar dentro de la rutina nocturna. Una de ellas consiste en colocar hojas de romero bajo la almohada, una alternativa natural que, según especialistas en bienestar, puede contribuir a crear un entorno más propicio para dormir.

El descanso suele verse alterado por tensiones acumuladas a lo largo del día, como el estrés o la ansiedad. En ese contexto, ciertos hábitos domésticos, entre ellos el uso de plantas aromáticas, pueden influir de manera positiva en el ambiente y en la predisposición al sueño.

El romero, conocido por sus aceites esenciales, es valorado por sus posibles efectos calmantes. Su fragancia, suave y persistente sin resultar invasiva, se asocia con una sensación de equilibrio emocional y claridad mental. Estas características lo convierten en un recurso utilizado dentro de enfoques naturales que buscan favorecer un descanso más profundo.

Planta de romero. Foto: Unsplash.

Entre los beneficios que se le atribuyen a esta práctica se destacan su capacidad para generar relajación antes de dormir, mejorar el ambiente del dormitorio con un aroma agradable y acompañar un sueño más reparador. También se lo vincula con una mayor sensación de calma y bienestar emocional. Además, se trata de una opción accesible, que no requiere más que hojas frescas o secas.

Para aprovechar sus propiedades, se recomienda elegir romero de buena calidad, ya sea recién cortado o seco, ya que esto permite conservar mejor sus aceites esenciales. Las hojas frescas suelen desprender un aroma más intenso. Lo ideal es colocarlas dentro de una pequeña bolsa de tela o gasa para evitar el contacto directo, ubicarla debajo de la almohada sin que incomode y usar una cantidad moderada para que la fragancia no resulte excesiva.

Mujer duerme en su cama. Foto: Getty Images/iStockphoto.

El procedimiento es sencillo: basta con colocar un pequeño puñado de hojas en la bolsita, situarla bajo la almohada antes de acostarse y dejarla durante la noche. Por la mañana, se retira y se recomienda renovarlas cada pocos días para mantener su efectividad.

Este recurso suele utilizarse especialmente en momentos de mayor tensión, cuando cuesta conciliar el sueño o como parte de una rutina nocturna orientada a la relajación. Si bien muchas personas reportan resultados positivos, se trata de una práctica complementaria, cuyos efectos pueden variar según cada individuo y en función de sus hábitos generales de descanso.

Con base en El Tiempo/GDA