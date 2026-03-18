Apnea del sueño: qué síntomas alertan y cuáles son los tratamientos más recomendados

La apnea del sueño es un trastorno que provoca que la respiración se detenga durante la noche mientras el cuerpo está en reposo. Según la Cleveland Clinic, esto puede ocurrir por una obstrucción de las vías respiratorias o porque el cerebro no envía las señales adecuadas para mantener la respiración.

Aunque el organismo activa un reflejo de supervivencia para retomar la respiración, el ciclo de sueño se interrumpe, impidiendo un descanso reparador. Esto puede generar sobrecarga al corazón y, en casos graves, derivar en desenlaces mortales.

Los síntomas más comunes incluyen ronquidos fuertes y agotamiento extremo durante el día, incluso tras dormir toda la noche, de acuerdo con la Mayo Clinic. Además, los especialistas identifican tres tipos principales de apnea del sueño: obstructiva, causada por la relajación de los músculos de la garganta; central, cuando el cerebro no envía correctamente las señales para respirar; y compleja o mixta, que combina ambas.

Síntomas que requieren atención

Según la Cleveland Clinic, las personas deben consultar a un profesional de salud si presentan alguno de los siguientes signos:

- Despertarse repentinamente en medio de la noche.

- Pausas en la respiración mientras se duerme (observadas por otra persona).

- Patrones respiratorios inusuales.

- Despertar con la boca seca.

- Ronquidos intensos.

- Despertarse por falta de aire.

- Fatiga diurna o hipersomnia.

- Sensación de agotamiento al despertar.

Causas y diagnósticos de la apnea del sueño

La Mayo Clinic explica que la afección se produce cuando los músculos del cuerpo se relajan demasiado durante el sueño, especialmente los que mantienen la garganta abierta. Esta relajación provoca el cierre de los tejidos y el bloqueo de la vía respiratoria, interrumpiendo el flujo de aire hacia los pulmones.

Pareja durmiendo, hombre ronca. Foto: Commons.

Para diagnosticar la apnea, los especialistas suelen realizar estudios nocturnos que registran frecuencia cardíaca, respiración, niveles de oxígeno en sangre y actividad cerebral.

Según los resultados, se recomiendan cambios en el estilo de vida, como pérdida de peso, evitar el consumo de alcohol antes de dormir y abandonar el tabaco. En casos más graves, el tratamiento más utilizado es la máquina CPAP, un dispositivo que envía un flujo de aire constante a través de una mascarilla, manteniendo la vía respiratoria abierta durante el sueño y mejorando la calidad del descanso.