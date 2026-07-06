El antiguo método chino para calentar la cama antes de dormir que sigue vigente en invierno

Con la llegada del invierno, muchas personas buscan formas de hacer más cálidas las noches sin depender exclusivamente de la calefacción. Además de las estufas, los acolchados y las mantas, existe un método tradicional que se utilizaba hace siglos en China y que todavía hoy puede aplicarse de forma sencilla.

Se trata del Tang Po Zi, una antigua técnica que consistía en colocar entre las sábanas un recipiente de metal o cerámica lleno de agua caliente. El calor se distribuía de manera gradual, permitiendo que la cama estuviera templada antes de acostarse, en una época en la que todavía no existían los sistemas modernos de calefacción.

Con el paso del tiempo, este sistema dio origen a las actuales bolsas de agua caliente de goma, que mantienen el mismo principio: conservar el calor durante un tiempo para hacer más confortable el descanso en las noches de bajas temperaturas.

Cómo aplicar este método

La técnica puede reproducirse fácilmente utilizando un recipiente o una bolsa diseñada para contener agua caliente.

Los pasos recomendados son:

- Calentar agua, sin necesidad de que llegue a hervir.

- Llenar un recipiente apto para altas temperaturas.

- Cerrar correctamente el recipiente para evitar pérdidas.

- Colocarlo entre las sábanas o debajo de las mantas entre 15 y 30 minutos antes de acostarse para que el calor se distribuya.

- Antes de dormir, retirarlo o dejarlo a los pies de la cama, según la preferencia de cada persona.

Foto: Commons.

Recomendaciones de seguridad

Aunque se trata de un método simple, conviene tomar algunas precauciones para evitar accidentes. Se recomienda utilizar únicamente bolsas o recipientes fabricados para contener agua caliente, no llenarlos por completo y comprobar que estén bien cerrados antes de usarlos.

También es importante seguir las indicaciones del fabricante y evitar utilizar agua hirviendo cuando no esté recomendado. Además, no se aconseja mantener el recipiente en contacto directo con la piel durante períodos prolongados para prevenir quemaduras.

Siguiendo estas recomendaciones, este antiguo método continúa siendo una alternativa práctica y económica para templar la cama antes de dormir y hacer más agradables las noches de invierno.

En base a La Nación/GDA