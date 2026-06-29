Lo que le ocurre a tu cerebro tras pasar 28 horas despierto y el hallazgo científico sobre las sinapsis

Una sola noche sin dormir puede producir cambios detectables en el cerebro. Así lo revela un estudio realizado por investigadores del Instituto de Neurociencia y Medicina del Forschungszentrum Jülich (Alemania), cuyos resultados fueron publicados en la revista científica PLOS Biology.

La investigación demuestra que permanecer casi 28 horas sin dormir incrementa los marcadores relacionados con las conexiones entre las neuronas, aportando nuevas evidencias sobre la importancia del sueño para mantener el equilibrio y el correcto funcionamiento del cerebro.

¿Qué ocurre en el cerebro cuando pasamos una noche sin dormir?

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Uno de los grandes interrogantes de la neurociencia es por qué el sueño resulta indispensable para los seres humanos y otros animales. Una de las teorías con mayor respaldo científico sostiene que dormir permite restaurar las conexiones sinápticas y conservar la homeostasis cerebral, es decir, el equilibrio que necesita el sistema nervioso para funcionar correctamente.

Las sinapsis, que son las conexiones mediante las cuales las neuronas intercambian información, se fortalecen mientras permanecemos despiertos. Este proceso aumenta el consumo de energía del cerebro y favorece la acumulación de determinadas proteínas.

Los científicos creen que el sueño profundo actúa como un mecanismo de "reinicio", reduciendo parte de esas conexiones para recuperar el equilibrio cerebral.

Un estudio confirma cambios cerebrales tras 28 horas de vigilia

Para comprobar esta teoría en seres humanos, los investigadores emplearon una tomografía por emisión de positrones (PET), una técnica de diagnóstico por imágenes que permite analizar la actividad cerebral.

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En concreto, midieron los niveles de la glicoproteína 2A de vesículas sinápticas (SV2A), considerada un marcador indirecto de la densidad de las sinapsis. El estudio incluyó a 40 voluntarios, de los cuales la mitad permaneció despierta durante toda una noche.

Los investigadores, liderados por David Elmenhorst, observaron que, después de aproximadamente 28 horas de vigilia continua, quienes habían sido privados de sueño presentaban un aumento de los niveles de SV2A en distintas regiones cerebrales.

Los cambios fueron especialmente notorios en el hipocampo, una estructura fundamental para la memoria y el aprendizaje, y en el tálamo, encargado de procesar y distribuir gran parte de la información que circula por el cerebro. Estos hallazgos sugieren que la privación del sueño no solo provoca cansancio, sino que también modifica de manera medible la actividad de las conexiones neuronales.

Tras permanecer despiertos toda la noche, los participantes pudieron dormir una siesta de dos horas. Los investigadores comprobaron que quienes presentaban mayores niveles de SV2A también registraban una mayor actividad de ondas lentas, uno de los principales indicadores del sueño profundo y de la necesidad fisiológica de dormir.

Aunque los cambios detectados fueron relativamente pequeños y la SV2A representa un marcador indirecto de las conexiones neuronales, los resultados respaldan la teoría de la homeostasis sináptica, que plantea que el sueño permite reorganizar y estabilizar las conexiones del cerebro tras largos períodos de vigilia.

Dormir es clave para la salud del cerebro

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Los autores del estudio explican que, durante la privación del sueño, el cerebro continúa procesando información y respondiendo a estímulos durante más tiempo del habitual.

Como consecuencia, aumentan determinados marcadores relacionados con las sinapsis, lo que indica que permanecer despierto durante muchas horas no solo genera fatiga, sino también modificaciones biológicas en el funcionamiento cerebral.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener una buena higiene del sueño, ya que dormir adecuadamente no solo favorece el descanso, sino que también contribuye a preservar la memoria, el aprendizaje y la salud del sistema nervioso.