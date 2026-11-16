Dr. Ronquido, experto en medicina del sueño: así son "las siestas que sí son beneficiosas para la salud"

Después de una mañana de trabajo o estudio, una siesta puede ser una buena forma de recuperar energías. Sin embargo, no alcanza con encontrar un momento para acostarse: cuánto tiempo se duerme y a qué hora se hace pueden influir en los beneficios del descanso.

Sebastián López, especialista en medicina del sueño conocido en redes sociales como Dr. Ronquido, abordó el tema durante una entrevista con Aura Streaming. Allí explicó que las siestas breves son una de las mejores opciones para recuperar energía sin interferir con el sueño nocturno.

"Hay siestas que sí son beneficiosas para la salud. Una siesta corta de unos 20 a 30 minutos", señaló. Para respaldar su recomendación, mencionó una investigación realizada con pilotos de la NASA, cuyos resultados mostraron mejoras en el estado de alerta después de una pausa de 26 minutos.

Uno de los motivos para limitar la duración del descanso es evitar la llamada inercia del sueño. Se trata de un estado de aturdimiento y somnolencia que puede aparecer al despertar, acompañado de dificultades para concentrarse y recuperar el nivel habitual de atención. Las siestas de entre 20 y 30 minutos permiten descansar sin prolongar demasiado el sueño y reducir la posibilidad de experimentar esa sensación al levantarse.

Hombre durmiendo. Foto: Pexels.

La investigación de la NASA a la que hizo referencia López se realizó en 1995 con pilotos de naves espaciales. Según sus resultados, quienes dormían una siesta de 26 minutos registraban un aumento de hasta un 54 % en el estado de alerta y una mejora del 34 % en el rendimiento laboral, en comparación con quienes no descansaban.

Además, los pilotos que habían dormido la siesta experimentaban menos somnolencia hacia el final de sus vuelos. Quienes no lo habían hecho presentaban el doble de somnolencia.

La duración no es el único factor que importa. Según López, también conviene prestar atención al momento del día en que se realiza el descanso. El especialista recomienda dormir la siesta entre las 13 y las 15 horas y evitar hacerlo demasiado tarde. La razón es que una pausa prolongada o cercana a la noche puede disminuir la presión de sueño, es decir, la necesidad de dormir que se acumula durante el día y que facilita conciliar el sueño al acostarse.

Hombre abrazado a una almohada. Foto: Freepik.

Con el tiempo, las pausas cortas de descanso comenzaron a conocerse como siestas reparadoras. Distintas investigaciones les atribuyen posibles beneficios para el funcionamiento físico y cognitivo, entre ellos:



Mejoras en la memoria y la creatividad.

Disminución del tiempo de reacción.

Mayor capacidad de concentración y enfoque.

Beneficios para la salud cardiovascular.

Disminución de la presión arterial.

La clave, según la recomendación del especialista, está en encontrar un equilibrio: una siesta breve, preferentemente después del almuerzo y no demasiado cerca de la noche, puede ayudar a recuperar energía sin comprometer el descanso nocturno.

Con base en La Nación/GDA