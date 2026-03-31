Influencer accionó "artefacto con olor químico" en pleno vuelo y será demandado: "Comportamiento disruptivo"

El influencer colombiano Yeferson Cossio será demandado por la aerolínea Avianca luego de accionar un artefacto de olor químico —también conocido como "stink bomb"—, mientras estaba a bordo de un vuelo el pasado 11 de marzo. La compañía puntualizó que la actitud del colombiano califica como un "comportamiento disruptivo", ya que su conducta "afectó la seguridad, comodidad, orden y disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo".

"La aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina. Además, se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia", agregaron. El incidente ocurrió en el vuelo AV46, que hacía la ruta Bogotá-Madrid.

La empresa tomó la decisión de cancelar el contrato de transporte que mantenía con el influencer y de cancelarle el vuelo de regreso para Bogotá.

Jefferson Cossio, influencer colombiano. Foto: @yefersoncossio en Instagram.

La versión del influencer

Por su parte, Cossio negó la versión de la aerolínea y señaló que todo se trató de un accidente. "Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano", afirmó. "El stink bomb, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo", sostuvo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Yeferson Cossio. Foto: Instagram.

"Tanto así que, una vez que la stink bomb se despresurizó, su efecto no duró más de tres minutos en el aire, e incluso fue controlado posteriormente con un ambientador manual, desacreditando la supuesta incomodidad general de pasajeros y tripulación", agregó.

El influencer también negó que el artefacto fuera lanzado para hacer una "broma" o que fuera una acción pensada para generar contenido. "No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía personal grabando el supuesto contenido", afirmó.