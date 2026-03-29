Pato Garoz: confesiones íntimas del fenómeno de TikTok que busca hacerse lugar en la música

Medio millón de personas lo sigue en TikTok, donde muestra parte de su rutina, se suma a desafíos virales y comparte el avance de su relación con el influencer Santiago Piper. También utiliza esa plataforma para dar a conocer su principal pasión: la música. Pato Garoz acaba de presentar su nuevo EP, IV Lunas, y tiene previsto ofrecer su primer gran show el 27 de mayo en el Teatro Regina de Buenos Aires. De vacaciones en Punta del Este, sitio que define como una "segunda casa", reflexiona sobre el costo de la visibilidad con "propuestas indecentes" incluidas, los prejuicios que enfrenta por su imagen y las experiencias que marcaron su camino dentro y fuera del escenario.

—¿Te definís como un músico que se volvió tiktoker o como un tiktoker que aprovechó la visibilidad para hacer música?

—Toco el piano desde los dos años y siempre estuve rodeado de arte: mi papá es mago y mi mamá profesora de arte. Desde chico también estudié actuación, y a los 16 años formé una banda de covers. Es cierto, sin embargo, que las redes me dieron el alcance para mostrar lo que hacía. Empecé a crear contenido a los 18 como un hobby, compartiendo mi rutina, y terminó siendo la plataforma que necesitaba para difundir mis proyectos.

—¿Ser tiktoker siempre juega a favor a la hora de consolidarte como músico o existe el riesgo de que no te tomen en serio?

-Cuando entrás en el mundo de las redes te exponés a todo, incluidos los comentarios negativos. Es parte del juego y lo tengo claro desde el principio. Lo importante es confiar en lo que uno hace y no dejarse llevar por opiniones sin peso. A veces la cabeza juega en contra, pero es cuestión de aprender a manejarlo. Yo entiendo que una cosa es la vida real y otra lo que uno decide mostrar. Algunos dicen que ahí parezco frívolo, muy enfocado en lo físico, pero en persona soy distinto. Pero si subo algo más vulnerable, también aparece alguien diciendo que me hago la víctima. Los comentarios negativos están siempre.

—¿Cuánto de esa imagen frívola que te achacan es real?

—Sé que gran parte de mi alcance tiene que ver con lo visual y lo estético, que funcionan como gancho. Pero a nivel personal soy muy relajado con eso. Me importa cómo me veo, pero sé que no define nada. No me interesaría hacerme famoso solo por ser lindo.

—¿No te hiciste famoso por eso?

-Puede ayudar a generar alcance, pero si se viraliza un video donde solo me hago el lindo, no me importa. Me pone contento cuando se viraliza mi música. En redes busco un equilibrio entre lo que funciona y lo que realmente quiero mostrar.

Pato Garoz en Punta del Este. Foto: Iván Aznarez

—Contaste que atravesaste un tratamiento fuerte contra el acné que afectó tu imagen, ¿cuánto te impactó esa experiencia?

—Muy dura. Tenía 18 años y recién empezaba en redes. Me estresé con la facultad y tuve un brote muy fuerte. Justo estaba haciendo mis primeros trabajos con marcas y me acuerdo que me decían “no te puedo tomar así”. Una vez, incluso, el dueño de una marca llamó a mi agencia para decir que el modelo que habían mandado era un desastre. Y a eso se le sumaba que era difícil ver cómo mi imagen empeoraba. El tratamiento es agresivo: los primeros meses empeorás antes de mejorar. Incluso afecta físicamente, con dolores musculares y articulares. Lloraba mucho, era cruel conmigo y hasta tapaba los espejos de casa para no verme. Cuando terminé, me cambió la cabeza: entendí que uno no es más ni menos por el aspecto exterior.

—En medio de tanta exposición, ¿recibís propuestas inapropiadas?

—Sí, me sugieren que abra un OnlyFans, pero no va a pasar. También me ofrecen dinero a cambio de sexo: me llegaron mensajes diciéndome que me daban hasta cinco mil dólares, pero ni pregunté nada más (risas). Hace poco se filtró mi número y cada tres días me llama una misma persona para ofrecerme plata por sexo. Me dice toda la propuesta llena de detalles que son un asco. Nunca respondo. Esas cosas pasan pero uno ya está curado de espanto.

—¿Cómo evitás quedar atrapado por el algoritmo y no condicionarte a publicar contenido en función de lo que sirve a nivel de métricas?

—Hay que soltarlo, porque si no te consume. Estar pendiente de las vistas y los números genera mucha ansiedad. Yo armé un sistema y lo tomo como un trabajo: sé que tengo que grabar y subir contenido. No me dejo guiar por el algoritmo porque es muy fácil perderse. Un día estás arriba y al otro abajo, y eso no se puede controlar. Lo importante es ser constante y tener claro el rumbo.

—¿Aplicás ese método también a la música?

—Sí, soy muy obsesivo. Sé que si no subo contenido todas las semanas me perjudico tanto en la música como en mi rol en las redes. Trabajo con marcas y tengo que cumplir ciertos parámetros. También tengo que generar el marketing necesario para que las canciones se escuchen. Es un trabajo diario. No puedo aparecer de la nada y pretender que la gente consuma mi música.

#eltrece #guidokazcka ♬ sonido original - Pato Garoz ★ @patogaroz Acá les dejo pequeño resumen de mi primera GALA ⭐️ no hay dudas que lo dimos todooo :) los nervios me jugaron bastante en contra e hicieron que no sea mi mejor noche peeeeero estamosss adentrooo locooo 💚💚💚💚 se que tengo muchísimo por aprender y seguir mejorando, y también se que tengo muchísimo más para dar ;) Más que agradecido por todas las cosas hermosas que me dijeron ❤️ siempre intento dejar lo mejor de mí <3 gracias por poner este voto de confianza. Vamos a darlo todo y massss para la próxima ;) NOS VEMOS EN LA SEGUNDA GALAAAA 🎸 #esmisueño

—¿Dónde te has encontrado más frustración?, ¿en las redes o en la música?

—En la música. Es lo que más me importa y donde invierto más tiempo y dinero. Cuando los resultados no son los esperados, frustra. Pero trato de enfocarme en el sistema y pensar a largo plazo: hace un año tenía mil oyentes en Spotify y hoy tengo 15 mil.

—Tu último álbum, Renovatio, habla de una relación pasada que no funcionó. ¿Qué huella te dejó?

-El álbum cuenta toda la historia: desde el primer encuentro hasta la ruptura y el proceso de recuperación. Fue mi primera relación fuerte, duró dos años y era muy intensa y tóxica. Yo me había ido a Milán seis meses a estudiar arquitectura y lo conocí allá. Él era italiano, entonces después que volví a Buenos Aires, yo volvía de visita o venía él. Nos peleábamos constantemente y yo llegué a tener ataques de pánico. Me llegó a decir que me tenía que operar la boca, la nariz, y me tiñó el pelo. No podía poner un límite. Con ayuda de mi psicólogo, mis amigos y mis padres, pude terminarla, aunque seguía enamorado.

—¿Llegaste a someterte a cambios estéticos por esa persona?

—Llegué a consultar a un cirujano, pero él mismo me recomendó ir al psicólogo.

—Hoy te mostrás en redes con tu nueva pareja, Santiago Piper, ¿cómo comenzó esa relación?

—Nos conocimos en enero del año pasado. Al principio salíamos a correr o a tomar un helado. En marzo, cuando volví de un viaje, le dije que quería conocerlo en serio y nos pusimos de novios. Es una persona increíble y me hizo muy bien.

—¿Cómo influye la exposición en la pareja?

—Cada uno tiene su público y, juntos, nos potenciamos. Hace unos meses empezamos a compartir contenido y hasta hacemos streaming juntos. La exposición trae todo tipo de comentarios, por eso la comunicación es clave. Hablamos todo, incluso aquello que nos incomoda o nos genera inseguridad. Eso es fundamental.

-También le dedicás tu nuevo proyecto musical.

-Sí, se llama IV Lunas. Es un concepto en el que lanzo una canción en cada luna llena. La primera es Luna de lobo y todas están inspiradas en nuestra relación: nuestra primera cita fue en luna llena y tardamos cuatro lunas en ponernos de novios. Musicalmente son variadas, pero con una energía muy positiva.